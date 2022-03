tmd-friction-lancia-il-marchio-bendix-in-italia

TMD Friction amplia il suo portafoglio con il brand premium Bendix e lancia il nuovo marchio sul mercato italiano, dove è già presente con Textar e Don, leader per le soluzioni di frenata nei rispettivi segmenti.

Grazie all’introduzione del marchio Bendix, TMD friction offre il più ampio portafoglio di marchi frenanti In Europa, con una delle maggiori coperture per tipologia di veicoli.

Con già una lunga tradizione nell’aftermarket europeo, Bendix oggi può avvalersi dell’esperienza e del know-how ingegneristico di TMD Friction che punta a sviluppare ulteriormente il marchio per offrire ai clienti in Europa e in Italia soluzioni frenanti di livello premium.

Grazie all’ampia esperienza di produzione, al sistema di test rigorosi e il sostegno della divisione ricerca e sviluppo leader del settore su scala globale di TMD Friction, Bendix arriva sul mercato italiano con un’ampia gamma di prodotti che si distinguono per affidabilità, alta qualità e massime prestazioni di frenata, coprendo il 98% del parco automobili in Europa.

“Per lancio del nuovo Bendix, abbiamo messo in campo tutto il nostro know-how di sviluppo e la nostra esperienza OE per i prodotti frenanti, dando così al marchio un vero e proprio restyling. I prodotti Bendix oggi sul mercato sono all’avanguardia in termini di tecnologia e corrispondono ai nostri elevati standard per pastiglie freni di qualità superiore” commenta Adrian Dulea, TMD Friction Business Development Manager South & Eastern Europe.

“Ecco perché usiamo lo slogan “Bendix fa un passo in avanti”: per far capire alle officine che abbiamo introdotto un vero e proprio cambiamento e non offriamo semplicemente lo stesso prodotto con un altro marchio”, conclude Dulea.

Per il lancio di Bendix in Italia, TMD Friction ha stretto una partnership esclusiva con Demauto S.p.A., Gruppo leader nella distribuzione di ricambi per autoveicoli con 6 filiali dislocate sul territorio nazionale. Già da febbraio 2022, Demauto S.p.A. distribuisce l’ampia gamma di nuovi prodotti Bendix su quasi tutto il territorio nazionale:

1.300 pastiglie freno

1.300 dischi freno

350 sensori ABS

320 ganasce dei freni e 200 kit

180 indicatori di usura

170 tamburi freno

La nuova offerta a marchio Bendix si posiziona perfettamente nel portafoglio prodotti di qualità di Demauto che, grazie all’attenzione continua per la clientela, l’alta disponibilità di pezzi a magazzino e la garanzia di una distribuzione eccellente sul territorio, si posiziona come fornitore di riferimento per i ricambisti e specialisti del settore a livello nazionale.

“Una delle principali prerogative di Demauto è da sempre quella di garantire, per ogni prodotto e servizio offerto al cliente, un alto standard qualitativo e la collaborazione con Bendix ne è la dimostrazione. Siamo lieti di aver finalizzato la partnership con TMD Friction poiché siamo fermamente convinti che questo stretta partnership assicurerà a entrambi risultati sempre più soddisfacenti, e al cliente l’eccellenza, l’innovazione e il supporto che merita”, afferma Danilo Canonico, Direttore Commerciale di Demauto.

La gamma di prodotti premium Bendix è particolarmente interessante per le officine focalizzate sull'alta qualità che offrono standard elevati, per questo TMD Friction ha messo a punto per loro un servizio di qualità intorno al marchio che includerà anche il catalogo online Brakebook e l'accesso al supporto tecnico e alla





TMD Friction, una consociata interamente controllata da Nisshinbo Holdings Inc., è un produttore leader mondiale di guarnizioni per freni per l’industria automobilistica e l’industria dei freni. Oltre alle pastiglie per freni a disco e alle pastiglie per freni a tamburo per auto e veicoli commerciali, la gamma di prodotti dell’azienda comprende anche pastiglie per freni per corse automobilistiche e materiali di attrito specifici del settore.

TMD Friction fornisce il mercato mondiale dei ricambi con i marchi Textar, Mintex, Don, Pagid, Cobreq e Nisshinbo e Bendix. TMD Friction sviluppa e produce anche prodotti di attrito dei freni per l’industria con il marchio Cosid.

Il gruppo TMD Friction ha quattro sedi in Germania e altre in Europa, Stati Uniti, Brasile, Messico, Cina e Giappone e impiega 4.500 persone in tutto il mondo.

