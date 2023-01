‘Tô de Férias’: veja foto das crianças de Matão e região aproveitando os últimos dias de férias

Para participar, envie sua foto ou vídeo para o WhatsApp da EPTV Central: (16) 99643-5959. Gregory, de Vargem Grande do Sul, aproveitando as férias para andar de trator

Arquivo Pessoal

Viagens em família para praia, tempo livre com os bichinhos de estimação e passeios de trator são algumas das atividades que crianças e jovens de Araraquara e região fazer para se divertiram durante os últimos dias de férias (Veja imagens abaixo).

O quadro ‘Tô de Férias” exibe, de segunda a sábado no EPTV1, telejornal da EPTV, afiliada a TV Globo, fotos e vídeos enviados pelos telespectadores da região.

O g1 São Carlos e Araraquara reúne também alguns registros em uma galeria de fotos.

Para participar, basta enviar sua foto ou vídeo para o WhatsApp da PETV Central: (16) 99643-5959.

Veja como as crianças da região estão aproveitando o fim das férias:

As primas Heloísa, Isabelly e Manuela, de Araras, brincando de maquiagem

Arquivo Pessoal

Karen, de Rio Claro, aproveitando as férias para andar de bicicleta

Arquivo Pessoal

Lorena, de São José do Rio Pardo, aproveitando as férias de verão para se refrescar

Arquivo Pessoal

Antonella, de Américo Brasiliense, aproveitando as férias na praia

Arquivo Pessoal

Antônio, de Araraquara, aproveitando as férias para curtir uma praia

Arquivo Pessoal

Benjamin, de São Carlos, curtindo as férias com seu bichinho de estimação

Arquivo Pessoal

Brenda, de Rio Claro, aproveitando as férias no parque

Arquivo Pessoal

Cecília, Júlia e Alice, de Porto Ferreira, aproveitando as férias em Ubatuba

Arquivo Pessoal

Eduardo e Emily, de Mococa, aproveitando as férias no Guarujá

Arquivo Pessoal

Elias, de Araraquara, aproveitando o tempo livre na fazenda

Arquivo Pessoal

Gabriel, de Araras, aproveitando as férias para se divertir

Arquivo Pessoal

Helena e Liz, de Araraquara, aproveitando a piscina durante as férias

Arquivo Pessoal

Maria Alice e Maria Ísis, de Descalvado, aproveitando as férias para se refrescar durante as férias

Arquivo Pessoal

Isabeli, de Matão, curtindo a folga da escola na casa da avó

Arquivo Pessoal

João Lucas e Pedro Henrique, de Santa Rita do Passa Quatro, aproveitando as férias para se divertirem juntos

Arquivo Pessoal

Lorenzo, de São Carlos, aproveitando as férias para fazer pão

Arquivo Pessoal

Miguel, de Araraquara, aproveitando as férias no Parque do Basalto

Arquivo Pessoal

Miguel, Anabella e a cachorra Pandora, de Araraquara, se divertindo juntos durante as férias

Arquivo Pessoal

Miguel, Lucca, Giulya e Arthur, de Ibaté, praticando esportes durante as férias da escola

Arquivo Pessoal

Murillo, Rafael, Heitor, Joyci e primo Bryan, de Itirapina, aproveitando juntos as férias da escola

Arquivo Pessoal

Pedro Henrique, de Matão, aproveitando as férias para preparar bolinhos

Arquivo Pessoal

Samuel, Malu e Gael, de Matão, aproveitando as férias na casa da vovó curtindo uma piscina

Arquivo Pessoal

Sophia, de Araras, curtindo as férias em São Paulo

Arquivo Pessoal

Valentina, de Motuca, aproveitando as férias em Minas, com a mamãe Karina, a Tia Mariana e a amiga Érica

Arquivo Pessoal

Adrielly, Manuella e Kevin, de São Carlos, na casa da vovó

Arquivo Pessoal

Alice, de Araras, curtindo o final das férias brincando de esconde-esconde com o irmã Mônica

Arquivo Pessoal

Ana Clara, de Araraquara, curtindo os últimos dias de férias

Arquivo Pessoal

Benício, de Pirassununga, curtindo as férias em Ubatuba

Arquivo Pessoal

Davi Moreira, de São João da Boa Vista, brincando de carrinho de rolimã

Arquivo Pessoal

Enzo, de Rio Claro, brincando com bolinha de sabão

Arquivo Pessoal

Francini, de Rio Claro, curtindo as férias cachoeira de Ipeúna

Arquivo Pessoal

Francisco, de Mococa, ao lado da camiseta do Pelé no Museu do Futebol

Arquivo Pessoal

Heitor, de São João da Boa Vista, aproveitando as férias para passear

Arquivo Pessoal

Heitor, Helena e Heloísa, de Araras, brincando no parquinho com a prima Manuela

Arquivo Pessoal

Isabelly, de São Carlos, aproveitando as férias para se refrescar

Arquivo Pessoal

João Lucas, de Araraquara, aproveitando as férias para brincar

Arquivo Pessoal

Kayene, de Rio Claro, aproveitando as férias para passear

Arquivo Pessoal

Lívia, de Tambaú, aproveitando as férias para passear

Arquivo Pessoal

Marcos Henrique, de Leme, aproveitando as férias no Parque Ecológico

Arquivo Pessoal

Maria Clara, de Tambaú, fazendo aulas de costura durante as férias

Arquivo Pessoal

Mateus e Helena, de Araraquara, aproveitando as férias ao ar livre

Arquivo Pessoal

Miguel, de Rio Claro, aproveitando a piscina durante as férias

Arquivo Pessoal

Miguel, de Rio Claro, curtindo as férias em Maragogi (AL)

Arquivo Pessoal

Sophia, Dandara, Mariana Eduarda, Valentina e Antonela curtindo uma piscina durante a folga da escola

Arquivo Pessoal

Eloá, em Santa Rita do Passa Quatro, passando férias na casa da tia Sirlei

Arquivo Pessoal

Victória Rebeca, de São Carlos, curtindo as férias em Piracicaba

Arquivo Pessoal

Vito Califano