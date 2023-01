‘Tô de Férias’: veja fotos de como as crianças de São Carlos e região estão se divertindo nas férias

Para participar, envie sua foto ou vídeo para o WhatsApp (16) 99643-5959. Raul, de Porto Ferreira, andando de trator em Tambaú durante as férias

Arquivo Pessoal

O quadro ‘Tô de Férias’, exibido no EPTV1, mostra como as crianças e jovens de São Carlos (SP) e outras cidades da região estão se divertindo durante a folga da escola.

O g1 São Carlos e Araraquara reúne os registros recebidos que não foram exibidos no telejornal em uma galeria de fotos.

Para participar, basta enviar sua foto ou vídeo para o WhatsApp da EPTV Central (16) 99643-5959.

Veja foto das crianças da região se divertindo durante as férias:

Aninha, Sophia, Realle e Rogério, de Pirassununga, curtindo férias na praia

Arquivo Pessoal

Bernardo e Rafael, de Leme, curtindo a piscina durante as férias

Arquivo Pessoal

Gael, de Porto Ferreira, aproveitando as férias para se divertir com água

Arquivo Pessoal

Helena, de São Carlos, aproveitando a piscina na casa da avó

Arquivo Pessoal

Heloísa, de Araraquara, aproveitando as férias para passear

Arquivo Pessoal

Henrique e Sofia, de Dourado, aproveita as férias para se refrescarem

Arquivo Pessoal

Isabelly Vitória, de Matão, curtindo as férias na casa da Vó Luzia com suas bonecas

Arquivo Pessoal

João Vitor e Luiza, de Araras, se refrescando durante as férias

Arquivo Pessoal

Lorena, de Araraquara, com sua cachorrinha Lola

Arquivo Pessoal

Lorenzo, de Araras, curtindo as férias no Beto Carreiro World

Arquivo Pessoal

Luiza, de Mococa, curtindo as férias na piscina de casa

Arquivo Pessoal

Nathan, de Araraquara, curtindo as férias para passear

Arquivo Pessoal

Otavio, de São Carlos, curtindo as férias para ”andar de carro”

Arquivo Pessoal

Victória, de São Carlos, curtindo as férias na praia

Arquivo Pessoal

