Toadas de bois-bumbás agitam pré-Carnaval em Porto Velho; veja programação

Evento acontece nesta sexta-feira (3). Marcell Lobato e Banda Lokomotiva Ritmada são as atrações da noite. A união dos ritmos de Carnaval, como a marchinha, e as toadas dos bois-bumbás, símbolo da cultura nortista, devem agitar o pré-Carnaval 2023 de Porto Velho. Nesta sexta-feira (3), acontece O ‘Carna Boi’ no Mercado Cultural de Porto Velho, às 18h.

Carnaval 2023 no Mercado Cultural em Porto Velho

Loide Gonçalves

O esquenta para o carnaval começa com a apresentação da banda do Marcell Lobato. A partir das 21h, a banda Lokomotiva Ritmada garante muitas toadas.

Segundo Fábio Góes, músico da banda Lokomotiva Ritmada, as toadas da Região Norte estiveram presentes desde a infância na vida dos integrantes do grupo.

“Essa cultura é nossa também, por sermos da região norte e o boi-bumbá é simplesmente essência de quem gosta, de quem participa. A gente que gosta do boi-bumbá dança, canta, a gente conta as nossas histórias, a gente leva a nossa cultura, a gente leva o ribeirinho para as nossas toadas […], a gente leva o conhecimento caboclo das nossas lendas”, explicou.

O espaço do Mercado Cultural, palco do evento e de tantas atrações culturais, foi preparado com decorações carnavalescas para essa época do ano pela prefeitura da capital.

Vittorio Ferla