Toast di gamberi cinesi | ricetta preparata da Benedetta Parodi

Toast di gamberi cinesi, un sapore diverso e buonissimo, uno stuzzicante e originale antipasto tutto orientale, preparato da Benedetta Parodi.

Toast di gamberi cinesi

Per gli amanti e non, della cucina orientale, ecco uno sfizioso antipasto per stuzzicare gli ospiti e stupirli con pochi e semplici ingredienti, rigorosamente freschi, i Toast di gamberi cinesi, deliziosi e semplicissimi toast, farciti con gamberetti, mixati con cipolla e salsa di soia, ricoperti da sfiziosi semi di sesamo e poi fritti in olio bollente, una ricetta pratica e velocissima, vi basteranno pochi minuti e il gioco è fatto. Prepariamola insieme, seguendo le indicazioni di una blogger simpaticissima, popolare e molto amata, Benedetta Parodi, infatti spiegato da lei, in modo molto semplice e senza sforzi, realizzerete un piatto molto invitante e incredibilmente irresistibile.

Tempi di preparazione: 15 minuti

Tempi di cottura: 7/8 minuti

Ingredienti per 6 persone

4 fette di pancarrè

180 g di gamberetti scongelati

35 g di amido di mais

35 ml di salsa di soia

1 cipolla grande o 2 piccole

Sesamo q.b

Olio di semi di girasole q.b per friggere

2 uova di cui solo gli albumi

Preparazione dei Toast di gamberi cinesi

Per preparare questa deliziosa ricetta preparata da Benedetta Parodi, è davvero semplicissimo. Per prima cosa fate scongelare i gamberetti già puliti e sgusciati per un paio di ore, prima della preparazione, dopodiché, versateli in un mixer e tritateli insieme ad una cipolla bella grande, dopo chiaramente averla sbucciata e sciacquata con acqua corrente, aggiungete la salsa di soia e ottenuto un composto omogeneo, versatelo in una ciotola da parte.

gamberetti

In una scodella a parte, capiente, separate i tuorli dagli albumi, con un frullino elettrico, montate a neve questi ultimi con un pizzico di sale, dopodiché uniteli al composto di gamberetti mescolando con un cucchiaio, con movimenti dal basso verso l’alto, per far si che il volume non venga perso.

albumi montati a neve

Iniziate a scaldare in una capiente padella con i bordi più alti, l’olio di semi di girasole, intanto su un ripiano, ricavate dalle fette di pancarrè tanti triangoli, tagliandoli con un coltello a lama liscia in diagonale, spalmate su ognuna di esse, uno strato spesso di crema di gamberi e ricopritelo con semi di sesamo, friggeteli dunque nell’olio ormai ben caldo, stando attenti a regolare la fiamma in modo da non farli bruciare, dorato un lato rigirateli e cuocete il lato opposto, dopodiché, scolateli su carta assorbente, in modo da eliminare l’olio in eccesso, sistemateli su un bel vassoio da portata e serviteli in tavola. La ricetta è conclusa e pronta da gustare, velocissima e buonissima, ne andranno matti vedrete. Buon appetito.

