Tocantinópolis abre vagas para agentes comunitários e de combate a endemias; salário é de R$ 2,4 mil

Inscrições já podem ser feitas e prazo termina no dia 6 de março, às 23h59. Cada cargo tem cinco vagas para início imediato e outras dez para cadastro reserva. Vagas são para agentes comunitários e de combate a endemias

Divulgação/Prefeitura de Tocantinópolis

A Prefeitura de Tocantinópolis abriu uma seleção para contratar agentes comunitários e de combate a endemias para atuarem na cidade. Cada cargo tem cinco vagas para início imediato e outras dez para cadastro reserva, totalizando 30 vagas. O salário é de R$ 2.424 para uma jornada de 40 horas semanais.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A banca realizadora do certame é o Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (Icap) e as inscrições foram abertas na sexta-feira (17), dia em que o edital foi lançado. O prazo termina no dia 6 de março, às 23h59.

Conforme o documento, as inscrições devem ser feitas pela internet, no site do Icap. Para acessar, clique aqui.

O cargo exige ensino médio completo e habilitação no curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas. A taxa de inscrição é de R$ 60, que poderá ser paga até o dia 7 de março. A isenção desse pagamento pode ser solicitada até segunda-feira (20).

LEIA TAMBÉM:

Prefeitura de Dueré lança concurso com 94 vagas; inscrições começam no dia 23 de fevereiro

O processo seletivo será realizado em uma etapa, que é a aplicação da prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. A data da prova será no dia 26 de março e os locais e horários serão comunicados posteriormente no site do Icap. A previsão de divulgação do resultado final é 13 de abril deste ano.

O edital traz os conteúdos programáticos que devem ser abordados em cada cargo. Para conferir o edital, clique aqui.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla