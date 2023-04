Tocantins inicia campanha de vacinação contra a gripe para imunizar cerca de 550 mil moradores

A vacina é gratuita e está disponível nas mais de 300 salas de vacinação de todo o estado. A campanha deve terminar no dia 30 de maio; veja quem pode se vacinar. Tocantins inicia campanha de vacinação contra a influenza

Divulgação/SES

O Tocantins começou a campanha de imunização contra a gripe e a meta é vacinar 549.933 pessoas que fazem parte dos públicos prioritários. Para isso, o estado recebeu 550 mil doses, que serão aplicadas até o dia 30 de maio.

As pessoas que fazem parte do grupo prioritário já podem procurar as salas de vacinação. Veja quem são:

Pessoas com mais de 60 anos; adolescentes em medidas socioeducativas; caminhoneiros; crianças de 6 meses a 5 anos (completos); forças armadas; forças de segurança e salvamento; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades; população privada de liberdade; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas; professores; profissionais do transporte público; profissionais portuários; profissionais do sistema de privação de liberdade e trabalhadores da saúde.

A imunização tem como objetivo a redução das complicações, internações e a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da Influenza. A vacina é gratuita e está disponível nas mais de 300 salas de vacinação de todo o Estado.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o dia D de vacinação está marcado para 29 de abril. “Todos os municípios estão aptos para vacinarem o público-alvo e como temos frisado: qualquer pessoa que faça parte dos públicos alvos elencados já pode ir às salas de vacinas. Não teremos fases neste ano, ou seja, está liberada para todos os públicos-prioritários”, disse a gerente de Imunização da SES, Diandra Sena.

A vacina contra a gripe oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) possui a proteção trivalente e protege contra duas cepas do vírus influenza A e uma do Influenza B.

Para se vacinar é importante levar um documento de identificação com foto, carteira de vacinação e documentos que comprovem que a pessoa faz parte do grupo prioritário.

Vacinação nesse fim de semana em Palmas

Cinco unidades de saúde de Palmas vão abrir as portas nesse sábado, 1º de abril, para vacinar a população contra a Covid-19 e influenza. Também haverá ação no domingo (2), na Feira do Aureny I.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), as Unidades de Saúde da Família (USF) vão funcionar das 8h às 17h. Na feira, as equipes vão aplicar as doses durante o período da manhã, das 8h às 12h.

No sábado (1º) o atendimento será nas seguintes unidades:

USFs da Arno 41 (403 Norte)

Francisco Júnior (Arso 41 – 403 Sul)

José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul) Taquari

Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande)

valipomponi