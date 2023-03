Tocantins iniciará vacinação contra a Monkeypox no dia 17 de abril; veja quem será imunizado

Os grupos que poderão receber o imunizante já estão definidos: pacientes com HIV/Aids e servidores da saúde que lidam com as amostras da doença no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen). Vacinação contra a varíola dos macacos iniciará no dia 17 de abril no Tocantins

Divulgação/Governo do Tocantins

O Tocantins iniciará, no dia 17 de abril, a aplicação da vacina contra a varíola dos macacos, a Monkeypox. A data foi definida durante reunião realizada nesta quarta-feira (29). Os grupos que poderão receber o imunizante já estão definidos: pacientes com HIV/Aids e servidores da saúde que lidam com as amostras da doença no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen).

A reunião foi realizada no auditório do Lacen e contou com a participação das equipes técnicas da Secretaria de Estado da Saúde e dos municípios de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso e Porto Nacional, os quais possuem os Serviços de Assistência Especializada (SAEs).

“Recebemos os representantes dos SAEs, que possuem em mãos a lista dos pacientes a serem atendidos e eles já se comprometeram a localizar e realizar a imunização destes pacientes em tempo hábil de vida do imunizante, de forma a otimizar o processo e abertura para que novas remessas de vacinas sejam enviadas para o Tocantins. Visto que o órgão federal só nos enviará mais doses, quando utilizarmos as que recebemos e temos oficialmente 77 pessoas que se enquadram com perfil apto”, explicou a Imunização da SES-TO, Diandra Sena.

A vacinação para esses grupos de risco começou no dia 13 de março em todo o Brasil. Os integrantes dos grupos indicados deverão receber duas doses, com 28 dias de intervalo entre cada uma.

O Tocantins recebeu 89 doses da vacina. Por isso, inicialmente, 44 pessoas – das que fazem parte dos dois grupos – serão imunizadas. Segundo Diandra, serão homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais. “A estratégia de localização e condução destes pacientes caberá a cada município que detém o Serviço”, disse.

A coordenadora de imunização de Porto Nacional, Laila Iracema, informou que quatro moradores da cidade se enquadram no perfil e serão procuradas para a vacinação.

“Estamos preparados para iniciar a imunização dia 17, mesmo sendo a maioria de fora da cidade. Teremos tempo de entrar em contato e organizar a vinda deles ao serviço”.

Os pacientes imunossuprimidos, portadores do HIV/Aids e com ‘contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células’ devem estar cadastrados no Serviços de Assistência Especializada (SAEs) em Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso e Porto Nacional para receberem a vacina.

