Tocantins tem mais de cinco mil vagas abertas em concursos públicos; confira as oportunidades

Vagas são para vários níveis de formação, do ensino médio à pós-graduação. Salários podem chegar a mais de R$ 10 mil. Concursos públicos com vagas no Tocantins

Freepik/Reprodução

Quem deseja ser servidor público tem muitas oportunidades para este ano no Tocantins. Só na área da educação, básica a superior, são mais de 5,3 mil vagas. Taxas de inscrições dos concursos variam de R$ 50 a R$ 290. Ainda há previsão de novos concursos na área da segurança.

Educação

As inscrições do concurso da Educação do estado vão até o dia 16 de março. As provas devem ser realizadas no dia 11 de junho. São mais de 5 mil vagas para educação básica e educação indígena, com salário inicial de R$ 4.826,20. A realização das inscrições e os editais estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas, banca responsável pelo certame.

A maior quantidade de oportunidades é para quem dá aulas de português e matemática. Mas também tem vagas de outras disciplinas como história, geografia, ciências biológicas, artes, educação física, entre outras.

Confira o edital

Unitins

As inscrições para o concurso da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) abriram no último dia 7 e seguem até o dia 10 de março. A taxa é de R$ 290. São 132 vagas, com salário que pode chegar a R$ 10,5 mil, para atuar nas cidades de Palmas, Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Paraíso do Tocantins. A primeira etapa do concurso, prova escrita, está prevista para o dia 16 de abril. As datas da segunda etapa, de prova didática e avaliação de títulos, ainda vão ser divulgadas.

Os cursos com vagas são administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, letras, medicina, pedagogia, serviço social, sistemas de informação e tecnologia em gestão do agronegócio. Para concorrer, os candidatos devem ter mestrado ou doutorado. O edital está disponível no site da instituição.

Confira o edital aqui

IFTO

O Instituto Federal do Tocantins está com inscrições abertas para professor substituto, com salário de até R$ 5,8 mil. São cinco vagas para a área do meio ambiente, no campus de Paraíso do Tocantins. O contrato é de um ano, com possibilidade de prorrogação de mais um. A inscrição é gratuita e termina nesta terça-feira (21).

Confira o edital

Banco do Brasil

O concurso do Banco do Brasil segue com inscrições abertas, até o dia 24 de fevereiro, com taxa de R$ 50. As provas objetivas e a prova de redação estão previstas para o dia 23 de abril. A previsão de divulgação dos resultados finais é 14 de julho.

São 6 mil vagas para todo o Brasil. No Tocantins, são oferecidas 28 vagas, sendo 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais e os cargos exigem nível médio.

As oportunidades oferecidas no estado são todas para o cargo de agente comercial para vários municípios, incluindo Palmas, Araguaína, Gurupi, e cidades menores de todas as regiões, como Colméia, Paranã e Cristalândia.

Confira o edital completo

Concursos já em andamento

As inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros acabaram no dia 19 de janeiro. A relação parcial dos inscritos foi divulgada no site do Cebraspe, responsável pelo certame. Os candidatos vão disputar 110 vagas para o quadro de oficiais e alunos-praças. Os salários chegam a R$ 9,8 mil. As provas serão realizadas no dia 12 de março.

O concurso para a Guarda Metropolitana de Palmas registrou mais de 15 mil inscritos. As inscrições se encerraram no último dia 2 de fevereiro. O resultado de recursos das solicitações de isenção da taxa de inscrição já foi divulgado pela Vunesp, organizadora do certame. As provas estão previstas para o dia 2 de abril. São 50 vagas imediatas e outras 50 para formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 3.440,77.

A prefeitura de Ananás, na região do Bico do Papagaio, abriu concurso para contratar agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. As provas foram realizadas no último dia 5 de fevereiro. Os gabaritos oficiais já foram divulgados na página do ICAP, responsável pelo certame. O resultado final está previsto para o dia 24 de fevereiro. O concurso registrou mais de 400 inscritos para cinco vagas de início imediato e sete para formação de cadastro de reserva.

Concursos previstos

Está previsto um novo concurso para a Polícia Civil do Tocantins, com 1.500 vagas. Expectativa é que o edital seja publicado ainda este ano. São previstas 313 vagas para os cargos de Agente de Polícia, Agente de Necrotomia, Delegados, Escrivão, Papiloscopista e Peritos. Os salários variam de R$ 10.276,20 a R$ 25.259,62.

O Governo do estado autorizou um novo concurso para Polícia Militar. Podem ser ofertadas 600 para soldados e 50 para formação de oficiais. O edital ainda não foi publicado.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

