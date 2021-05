tofu:-dodici-modi-per-gustarlo-in-base-al-tuo-segno-zodiacale

Conosci il tofu? Scopri dodici modi diversi per gustarlo e trova quello giusto per te in base al tuo segno zodiacale.

Chi conosce e ama il tofu? Noto ad alcuni come formaggio vegetale è in realtà un alimento a base di soia e ricco di proprietà benefiche. Molto usato nella cucina asiatica è un alimento poliedrico che può dar vita a ricette golose di tipo diverso. Dopo aver visto qual è il dolce alle pesche perfetto per i segni zodiacali, scopriamo quindi ben dodici ricette a base di questo prezioso ingrediente, associandole ai vari segni dello zodiaco.

Come gustare al meglio il tofu in base al tuo segno zodiacale

Fonte: Adobe Stock

Ariete – La pasta fredda con tofu e verdurine

Un piatto semplice e sfizioso in cui inserire questo alimento è la pasta fredda con verdurine. Un piatto colorato e che ti piacerà gustare sia quando vai di fretta che quando senti il bisogno di mangiare qualcosa di buono e di diverso dal solito.

Fonte foto: Adobe Stock

Toro – La quinoa con tofu e zucca

Un piatto buono sia caldo che freddo? La quinoa con tofu e zucca. Semplice da preparare rappresenta un modo diverso per gustare questo alimento proteico. Con le giuste spezie se ne può infatti esaltare il sapore, ottenendo un piatto davvero gustoso.

Fonte foto: Adobe Stock

Gemelli – Le crocchette di tofu

Delle crocchette di tofu sono sicuramente un modo simpatico per gustare questo cibo senza mai stancarsene. Sopratutto se si impara a cambiare le spezie delle varie impanature. Un modo alternativo per gustarlo e per renderlo persino un piatto perfetto per l’aperitivo.

Fonte foto: Adobe Stock

Cancro – Le chips di tofu

Delle chips da cuocere in forno come si fa con quelle di patate è un buon modo per ottenere una merenda proteica e golosa. Ciò che conta è scegliere le spezie che si amano di più. In questo modo si otterrà uno spuntino divertente da preparare ma sopratutto buonissimo da mangiare.

Fonte foto: Adobe Stock

Leone – Il tofu stufato con le verdure

Quando hai voglia di qualcosa di sano e di leggero ma che non sfiguri accanto ad altri piatti puoi sempre puntare sul tofu stufato con le verdure. Un modo per realizzare un secondo diverso e piacevole sia da mangiare che da portare in tavola quando si hanno ospiti.

Fonte foto: Adobe Stock

Vergine – L’insalata di riso con tofu

Un piatto freddo e confortevole nel quale non avrai problemi a sperimentare il tofu è senza alcun dubbio l’insalata di riso. Il suo sapore gradevole ti farà apprezzare maggiormente la presenza di questa proteina e tutto senza appesantirti o cambiare di troppo i gusti ai quali sei abituata.

Fonte foto: Adobe Stock

Bilancia – Il tofu in insalata

Un buon modo per gustare questo cibo? Inserirlo in un’insalata come fonte proteica. Mangiarlo in questo modo sarà più che piacevole ed offrirà il modo di sperimentare un piatto leggero e al contempo gustoso. Ancor meglio se accompagnato dalle giuste spezie.

Fonte foto: Adobe Stock

Scorpione – L’inarizushi

Il modo giusto per te di gustare il tofu? Con l’inarizushi. Si tratta di sacchettini di tofu fritto ripieni di riso e molto apprezzato in Giappone. Il suo sapore agrodolce si sposa perfettamente con il tuo bisogno di gusti pieni e con una marcia in più e saprà sicuramente offrirti il massimo del gusto.

fonte foto: Adobe Stock

Sagittario – Le polpette di tofu

Hai voglia di sperimentare questa proteina derivante dalla soia in modo davvero particolare? Mangialo sotto forma di polpette? Il suo sapore ti sorprenderà e renderà i tuoi pasti più piacevoli. Il tutto per un pasto che amerai gustare sia da sola che in compagnia.

fonte foto: Adobe Stock

Capricorno – Gli involtini di zucchina e tofu

Degli involtini di zucchina con ripieno di tofu possono rappresentare un antipasto davvero gustoso e piacevole da inserire nel tuo menu. Un modo diverso per mangiare questo cibo e per servirlo anche ad amici e parenti. Ancor meglio se frullerai il tutto con spezie diverse, realizzando anche un piacevole gioco di colori.

fonte foto: Adobe Stock

Acquario – La frittata di tofu

Una frittata di tofu può essere un modo alternativo ed estremamente piacevole per gustare questo cibo. Ottima quando sei di fretta o hai voglia di mangiare qualcosa di diverso. Grazie alla sua stravaganza si rivelerà anche una scelta perfetta da presentare agli amici.

fonte foto – Adobe Stock

Pesci – L’agedashi tofu

Un piatto tipico giapponese (noto a chi ama questa cucina) è l’agedashi tofu. Leggermente fritto e ricoperto di salsa di soia rappresenta un piatto che amerai sicuramente e che ti piacerà gustare in contesti diversi. Una scelta della quale non ti pentirai mai.

Trovare il modo perfetto per gustare questo cibo di origine vegetale offre la possibilità di variare la cucina inserendo sapori nuovi e sperimentando alimenti che possono offrire molto più di quanto si pensi.

Ricordiamo che l’oroscopo è solo un modo divertente per giocare insieme e per trovare spinti nuovi basandosi anche sul proprio segno zodiacale.