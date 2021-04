tofu-saltato-con-cime-di-rapa-ed-erbette

Si cucina!

Come prima cosa occupatevi delle verdure: lavatele bene, tagliatele a pezzetti e tenetele da parte. In un’ampia padella antiaderente o in un wok soffriggete lo spicchio di aglio e le erbe aromatiche con un fondo di olio, poi aggiungete le cime di rapa, salate leggermente e lasciate cuocere per 10 minuti con un coperchio. Unite quindi in pentola anche i gambi delle erbette e proseguite la cottura per altri 5 minuti. Infine versate anche le foglie delle erbette e portate a termine la cottura delle verdure, occorreranno altri 10 minuti circa.

Saltiamo il tofu

Nel frattempo tagliate a cubetti il tofu, tamponatelo con della carta assorbente per fargli perdere quanta più acqua possibile, poi saltatelo in una padella con un goccio di olio a fiamma medio-alta fino a che sarà bello rosolato su tutti i lati. In una ciotolina stemperate la sriracha insieme alla salsa di soia e a un paio di cucchiai di acqua e aggiungete il composto al tofu. Proseguite la cottura fino a che il liquido si sarà quasi completamente asciugato.

Serviamo

A questo punto non vi resta che unire il tofu alle verdure saltate, impiattare e completare ciascuna porzione con un cucchiaio di semi di girasole tostati, se li gradite.