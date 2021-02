Toghe biotech su misura, incubatrici per uova, sneaker artigianali: la spinta di Amazon sul «Made in Italy», così le aziende crescono fino al 263%

Dalle toghe su misura in tessuto biotech alle pantofole artigiane, dalle incubatrici per uova alle sneaker dipinte a mano, senza dimenticare la pulizia delle canne fumarie e la crema di frutta secca biologica. Sono aziende diverse per settore e dimensioni, dislocate da Nord a Sud della penisola, che hanno un tratto in comune: la forte crescita, spesso a tre cifre, nell’aumento delle vendite online.

Il minimo comun denominatore ha sede a Padova e si chiama Marketplace Mentor, uno strumento utilizzato dalla 28enne Eleonora Calvi Parisetti e dalla società di consulenza da lei fondata, Growers Agency. Già fra i maggiori esperti di Amazon – alle spalle due manuali sul vendere online editi da Hoepli -, Calvi Parisetti aiuta le imprese a far fruttare al massimo le possibilità di e-commerce.

«La pandemia ha reso ancor più serrata la concorrenza nella vendita online – spiega –. Ecco perché è fondamentale, oggi più che mai, sfruttare al massimo le potenzialità dei canali di vendita in Rete. Non basta più esserci, bisogna emergere. I casi di successo delle aziende che seguiamo sono uno spaccato di come Amazon sia un’opportunità davvero per tutti: imprese di grandi, medie, piccole dimensioni, settori diversi, con un’attenta analisi di mercato e le giuste indicazioni l’online può diventare un moltiplicatore decisivo per il fatturato, strumento essenziale per il made in Italy».

SKÉMATA

Filati di alta qualità per creare toghe su misura, ecosostenibili e leggere. Innovazione e aule di tribunale insieme, grazie a Skémata, azienda emiliana nata da un’idea di Francesca Molinari, avvocato. «Quante corse ho fatto per portare la toga a lavare, per non rischiare fosse sgualcita e stropicciata – spiega –. E non dimentico certo quanto fosse ingombrante: un vero esercizio di equilibrismo portare con sé contemporaneamente toga, borsa porta documenti, faldoni e, nelle giornate grigie, anche l’ombrello. Ho quindi iniziato a studiare le toghe a fondo. Nelle loro fattezze, nei loro materiali, nei loro accessori. Perché non provare a migliorarle, in termini di leggerezza, praticità e comfort? Studio e pratica processuale hanno trovato così una «variante» tanto inaspettata, quanto stimolante e coinvolgente, portandomi a ricercare il meglio dell’evoluzione tessile (rigorosamente dall’anima green), per offrire ancora un mio piccolo, inedito ma sentito contributo all’interno delle aule di Giustizia». Insieme a lei Francesca Ballarini. «Con Skémata vogliamo portare nel mercato della sartoria forense il meglio della ricerca tessile che avviene ogni stagione nel settore dell’Alta Moda, innovando un settore rimasto invece ancorato alle pratiche degli anni ’50 – afferma –. Siamo convinte che sia davvero importante rendere più confortevole l’abbigliamento di chi tutti i giorni, per il proprio lavoro, deve indossare una divisa. Come i nostri avvocati e magistrati». La sartoria forense è cresciuta grazie anche alla spinta di MarketPlace Mentor: +263% nelle vendite.

NIRA RUBENS

Sneakers dipinte a mano, personalizzate: ad ogni cliente arriva così una soluzione cromatica capace di esaltare carattere e personalità. L’avventura è iniziata in una piccola officina pittorica tra sneakers bianche e barattoli di colori, inseguendo un’idea creativa originale: dipingere a mano scarpe, giubbini e borse con mani esperte di artigiani decoratori come fossero tele. Così sono nati i modelli NiRa Rubens dal sapore esclusivo, riconoscibili per design e qualità. Lo spirito imprenditoriale di Ramon unito alla passione per il colore di Nicoletta ha dato vita all’azienda, ubicata nella Riviera del Brenta, tra Venezia e Padova, area di eccellenza produttiva nelle calzature, e fin dall’inizio ha espresso le sue notevoli potenzialità. Il tratto distintivo dei prodotti NiRa Rubens è nella loro originalità. Nel laboratorio artistico in Italia, gli artigiani formati all’accademia delle belle arti di Venezia decorano con diverse tecniche pittoriche ciascun modello ideato dai nostri designer. I simboli universali della stella, del cuore, le scritte e i disegni sono reinterpretati e dipinti a mano sperimentando sempre nuove ed emozionanti soluzioni cromatiche. le decorazioni «hand made in Italy» sono tutelate dal deposito di design di modello internazionale. Con la prima attività su Amazon NiRa Rubens ha portato la presenza del brand in tutta l’Unione Europea prima, e ora negli Stati Uniti dove sta per cominciare la promozione della collezione estiva.

BARETTO SPAZZOLE

Baretto Spazzole inizia la sua attività come settore di innovazione della «2B spazzole» nata negli anni ’80, dedicandosi a ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nel settore fumisteria ed industriale. Fondendo la manualità ed esperienza alle nuove tecniche di lavorazione viene così a crearsi un’azienda rinnovata, capace di affiancare alla tradizione gli aspetti più innovativi. L’utilizzo di macchinari di ultima generazione permette produzione di spazzole funzionali e comode all’utilizzo, garantendo un prodotto «made in Italy» ad un prezzo competitivo di mercato. L’azienda piemontese è formata da un team giovane e dinamico, attivo e sempre ricettivo alle nuove tecnologie e lavorazioni: una squadra capace e sempre piena di idee nuove che ha fatto avvicinare l’azienda alla vendita online, ormai il futuro di qualsiasi venditore. Dal 2020 sono seguiti nel loro processo di crescita da Growers Agency, un contributo che ha portato ad un raddoppio del fatturato su Amazon, con una crescita in quasi tutti i paesi dell’Unione Europea.

BOROTTO

Incubatrici per uova tecnologicamente all’avanguardia, in grado di garantire la massima resa. «Un passo avanti nella scienza dell’incubazione»: Borotto, azienda con sede in provincia di Verona, primeggia nel suo settore a livello internazionale, grazie alla capacità di essere sempre un passo avanti rispetto alle esigenze dei clienti. Idea progettuale originale, progettazione e assemblaggio totalmente all’interno dell’azienda, performance superiori rispetto alla media, costante allineamento con l’evoluzione tecnica e scientifica: così Borotto rimane al vertice del mercato, affiancando l’offerta con una gamma di accessori accuratamente selezionati sul mercato professionale internazionale. Attrezzature che permettono, successivamente alla schiusa, di ottimizzare la crescita e il sano sviluppo dei pulcini. E grazie all’apporto di MarketPlace Mentor, Borotto è ha aumentato le proprie vendite con un moltiplicatore elevato: sette volte tanto anno su anno.

DAMIANO ORGANIC

Fondata nel 1976, Damiano è oggi leader mondiale nella produzione e trasformazione di frutta secca proveniente da agricoltura biologica. L’azienda, con sede in Sicilia, gestisce la filiera dalla pianta fino al prodotto finito, all’insegna della tracciabilità e della totale sostenibilità. Vanta inoltre un’offerta di oltre 70 tipologie di prodotto, tutte rigorosamente bio, vendute in 30 paesi per un fatturato consolidato nel 2020 di oltre 50 milioni di euro. Dal 2016 Damiano è Certified B Corporation, una tra le 2000 aziende nel mondo che decidono di agire secondo i più alti standard di responsabilità e misurano in modo rigoroso e trasparente i loro impatti. Per tre anni di fila Damiano ha vinto il premio BCorp Best For Environment. Nel 2020 Damiano rientra invece tra le 59 aziende insignite del premio “Deloitte Best Managed Companies” (BMC): il riconoscimento che premia ogni anno le aziende che si sono distinte per capacità organizzativa, strategia e performance, con un occhio di riguardo sul fronte della sostenibilità. Con la spinta di Marketplace Mentor, ha ottenuto un +145% di vendite mensili.

LECLARE

LeClare è una pantofoleria italiana che coniuga la passione artigianale, una grande esperienza e materiali di altissima qualità per produrre pantofole di grande pregio. L’azienda, con sede in provincia di Treviso, ha un marchio registrato e vende, ad oggi, in tutta Europa e negli Stati Uniti. «Dopo una ricerca accurata ho conosciuto Growers Agency e il lavoro è decollato – spiega la fondatrice Clara Perin –. Nel 2020, l’anno della pandemia, abbiamo creato il nuovo e-commerce www.leclare.it: il sito e lo store Amazon vanno di pari passo: i risultati in un anno così difficile sono stati esorbitanti. Il 70% del fatturato è dato solo dalla vendita online». La creazione di una presenza del Brand omogenea e in linea con la vision della marca ha permesso di raccontare i prodotti con maggior precisione e riuscendo a trasmetterne l’artigianalità. E i risultati riportano aumento delle vendite online del 43%.