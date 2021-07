Ph Brett Shreckengost

Tom Cruise ha venduto la sua tenuta immersa tra le montagne di Telluride, in Colorado, per 39,5 milioni di dollari. A gestire e concludere in soli due mesi la trattativa della proprietà, un imponente ranch sulla Francisco Way, è stata LIV Sotheby’s International Realty, parte del network internazionale rappresentato in Italia da Italy Sotheby’s International Realty.

La Tenuta, abilmente progettata e confinante su tre lati con la National Forest, è circondata da 130 ettari di prati e boschetti di pioppi mantenuti con cura, e gode di una vista mozzafiato sulle montagne affacciandosi su 16 alture circostanti dalla cima di una scarpata dove è situata. «Gestire una proprietà come questa, tanto rara quanto magnifica, nella maestosità di Telluride, è stata un’opportunità unica» spiegano gli agenti di LIV Sotheby’s International Realty Eric Lavey e Dan Dockray. «Siamo onorati per aver seguito la trattativa di questa tenuta di montagna esclusiva, progettata e curata ad un livello di perfezione senza eguali».

Il corpo principale della Tenuta, di quasi 930 mq, comprende quattro camere da letto e sei bagni ed è caratterizzato da travi di cedro sbiancato, falegnameria a coda di rondine e pietra nativa. È stata progettata per rendere omaggio alla bellezza della natura circostante e alle vicende storiche di questa zona.

Costruita dalla rinomata Fortenberry Construction, la casa dispone inoltre di una sala multimediale, un’area per trattamenti termali, un ampio ufficio e due caminetti a legna. Patii in pietra riscaldati circondano la proprietà, creando ambienti intimi e privati. I due camini e le viste sensazionali verso l’esterno sembrano incorniciare le colline e le cime innevate come in un quadro. La casa adiacente di circa 150 mq, riservata agli ospiti, comprende tre camere da letto e tre bagni, caratterizzati da una notevole attenzione ai dettagli.