tomaso-trussardi-a-cortina-con-la-nipote-di-elisabetta-franchi,-lei-decide-di-parlare-e-rivela-che-…

Nei giorni scorsi Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Purtroppo, dopo diversi anni di matrimonio e dopo aver messo al mondo due figlie, Sole e Celeste, i due si sono separati. La notizia è stata colta di sorpresa da tutti i fan ed a distanza di qualche giorno, è stato proprio lui Tomaso e voler parlare e fare un pò di chiarezza.

Tomaso Trussardi fotografato a Cortina con la nipote di Elisabetta Franchi

Il rampollo della nota casa di moda, in questi giorni si è ritrovato al centro del gossip anche per delle foto che sono state pubblicate da Chi Magazine. In queste foto, lo stesso Tomaso è apparso in compagnia di Naomi Michelini, una bionda, tra l’altro famosa per essere la nipote di Elisabetta Franchi. I due si trovavano a Cortina sulla neve. Le foto hanno sicuramente destato qualche dubbio sulla natura del rapporto tra i due e per questo motivo, in queste ore l’ex marito di Michelle Hunziker avrebbe tentato di fare chiarezza dicendo che nella sua vita attualmente non c’è nessuna donna.

Naomi chiarisce che tipo di rapporto ha con l’ex marito di Michelle Hunziker

Anche Naomi sembra aver parlato, rilasciando qualche dichiarazione alla testata Fanpage.it, spiegando in qualche modo che tipo di rapporto ci sia con Tomaso. La donna sembra essere stata abbastanza chiara, dicendo che non ha nessun tipo di rapporto sentimentale con il rampollo della casa di moda ed ha anche confessato che non c’è stato nessun flirt. Insomma, le fotografie avrebbero alimentato un qualcosa che non c’ è mai stato a dire da entrambi. “Ovviamente è tutta una bufala“, avrebbe detto la nipote di Elisabetta Franchi. Non capisco neanche come abbiano potuto collegare il mio nome con quello di Tomaso Trussardi, visto che io non lo conosco nemmeno poi così bene“. E’ questo quanto dichiarato ancora da Noemi che per diverso tempo lavora nell’azienda della zia.

Nessuna relazione tra Tomaso e Naomi, a Cortina c’era anche ELisabetta Franchi

“Io sono probabilmente la persona più vicina a lei. Lavoriamo insieme ogni giorno. Hanno visto una ragazza bionda e così hanno montato ad hoc questa storia piuttosto interessante“. Queste ancora le parole di Naomi, la quale ha spiegato che a Cortina c’era anche la zia insieme a loro. Ed ancora la bionda nel corso dell’intervista è tornata a parlare e sottolineare il fatto che con Tomaso non c’è stato proprio nulla e che è stato tutto montato.“Ma non c’è assolutamente nulla, la verità è che io non ho alcun rapporto con Tomaso, non l’ho mai frequentato personalmente“. Di tutta questa storia, una cosa sembra essere certa, ovvero il fatto che Tomaso ed Elisabetta sono amici da tanti anni. “Tomaso è molto amico di mia zia e nell’ultimo periodo passa molto tempo insieme alla mia famiglia, vanno tutti i weekend a Cortina. L’amicizia con Elisabetta Franchi va avanti già da molto prima della notizia della separazione”. Ha concluso così il suo intervento Naomi.