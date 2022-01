tomaso-trussardi,-altro-che-naomi,-e’-carlotta-la-donna-che-l’ha-portato-via-a-michelle.-lei-confessa-tutto-“andava-avanti-da-tempo”

Nell’ultimo periodo stiamo seguendo con particolare attenzione il divorzio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, cercando di capire quali sono i veri motivi che li hanno spinti a separarsi e cosa si cela dietro questo velo di armonia e silenzio. L’imprenditore è ben consapevole di essere al centro del mirino e sui social network è venuto meno a questa regola che lo vede impassibile davanti ai gossip. L’uomo ha pubblicato una stories che rimanda ai pettegolezzi che lo vedono protagonista di diversi flirt. Quello che sta facendo discutere più di tutti è con Carlotta Devoto, una sua ‘amica’.

Tomaso Trussardi ha quindi pubblicato una storia su Instagram con il disegno di un pompiere dinosauro che spegne un incendio. Ad accompagnare lo scatto le parole: “Dare una mano a spegnere le fiamme”. Probabilmente con il fuoco lui ha voluto rappresentare tutti i gossip che lo stanno riguardando e forse ha anche voluto far capire che non c’è nulla da trovare sotto le macerie. Ma gli amanti del piccolo schermo e i giornali scandalistici non possono essere messi a tacere con tanta facilità. Per questo, è meglio che l’ex marito di Michelle Hunziker si abitui agli articoli su di lui e le sue presunte nuove fiamme.

Perché se le fiamme non sono soltanto sulla sua pagina Instagram, sicuramente lo scopriremo. Per quanto riguarda il flirt con Carlotta Devoto, erano già mesi che si rincorrevano pettegolezzi riguardo una simpatia tra lui e questa amica che, da quando è tornato single, non lo ha lasciato un attimo. Il giovane rampollo della casa di moda è andato a distrarsi, dopo l’annuncio, in montagna. E’ qui che è stato paparazzato in compagnia della donna. Più di una volta il giovane rampollo si è rifugiato in destinazioni ad alta quota, dopo l’annuncio, sempre con compagnia femminili.

La donna ha trascorso molto tempo in compagnia di Tomaso Trussardi. A quanto dice Chi di Alfonso Signorini, non lo ha lasciato un attimo solo. Il famoso giornale di gossip ha anche riportato delle fotografie che li ritraggono insieme. Sono molti gli uomini che per dimenticare una delusione d’amore cercano il solito schiaccia chiodo. Anche perché sembra ormai evidente che la separazione non è stata semplice come ci vogliono far credere. A quel che si dice, i problemi sono arrivati insieme al lock down. La pandemia ha aperto gli occhi a molte coppie, famose e non.

Chiusi nella stessa casa, a Bergamo, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno iniziato ad avere i primi litigi. Non solo, a quanto pare il bel rampollo della casa di moda avrebbe avuto non pochi problemi lavorativi determinati dalla pandemia. Questa crisi economica non ha sicuramente migliorato la situazione in casa. Anzi, si dice che la show girl non gli sarebbe stata affatto vicina e si sarebbe dedicata esclusivamente a nuovi hobbie e interessi.

Michelle Hunziker, dal suo canto, ha chiesto un parere al suo ex marito, Eros Ramazzotti, consapevole della crisi. Seguendo i suoi consigli, la donna si è buttata completamente nello sport, scoprendo il karate. Una nuova passione che l’ha coinvolta al punto di rinunciare al tradizionale appuntamento della famiglia Trussardi a San Cassiano il 26 dicembre, per partecipare a una lezione. Insomma, leggendo tra le righe la show girl ha fatto di tutto per uscire indenne da questa storia. Ultimamente si sta lanciando a capofitto nel lavoro e a febbraio la vedremo alle prese col suo nuovo programma, Michelle Impossible.

