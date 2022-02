Tomaso Trussardi beccato a cena mano nella mano. Ecco chi sta con lui. Aurora furiosa. “Ha tradito anche me” . Fan sotto choc

Dopo la separazione da Michelle, Trussardi invita a cena il fidanzato di Aurora (ma lei non c’è). I due hanno condiviso sui social alcuni istanti della cena a due (tre con il cane Odino) come amici di vecchia dat. Goffredo e Tomaso, a cena insieme con il levriero Odino. É quanto documentato attraverso i social dal fidanzato di Aurora Ramazzotti e dall’ex marito di Michelle Hunziker. Non è noto il luogo della cena ma i due, come mostrano attraverso alcune stories su Instagram, sono molto complici.

Alla cena non è presente Aurora (Ramazzotti) che ha preferito uscire con le amiche. É vero anche che, come dichiarato in una recente intervista da Trussardi, i rapporti con la figlia maggiore della Hunziker si sarebbero un po’ rarefati ma con l’ingegnere 26enne non c’è stato motivo per chiudere i rapporti, anzi i due si prendono addirittura per mano ironizzando sui social il fatto che qualcuno abbia fatto circolare la notizia di una presunta lite tra i due.

Sì perché, qualche giorno dopo l’addio di Michelle e Tomaso, arrivato dopo un matrimonio lungo sette anni e due figlie, Celeste e Sole, il settimanale Chi aveva anche riportato come fosse decaduta per Goffredo l’ipotesi di lavorare nella azienda di Trussardi. Versione dei fatti però smentita dal diretto interessato, che ha invece sottolineato come si tratti di una falsa notizia. La cosa però non sarebbe affatto piaciuta ad Aurora soprattutto dopo le dichiarazione di Tomaso sul papà Eros, non proprio piacevoli. La ragazza avrebbe visto questo incontro come una specie di “tradimento”.

Michelle Hunziker incuriosisce i fan, intonando una frase che ha fatto pensare ad una possibile dedica

Intanto il web si è scatenato dopo un post di Michelle su Instangra, L’amata conduttrice intona la frase di un motivetto sanremese, scatenando la curiosità dei fan che indagano su un’ipotetica dedica. Michelle Hunziker è una nota conduttrice televisiva e attrice che sta vivendo un periodo tra alti bassi. Dal punto di vista lavorativo, la conduttrice elvetica sta raggiungendo grandissimi traguardi personali a differenza della difficile separazione che sta vivendo.

Infatti, come molti sapranno, dopo dieci anni di relazione ha recentemente comunicato la sua separazione da Tomaso Trussardi. Nonostante ciò, la conduttrice come moltissimi italiani, in questi giorni è presa dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale lei stessa ha partecipato come valletta nell’edizione del 2007 e nel ruolo di co-conduttrice nel 2018.

In questo periodo infatti, sta condividendo con i suoi affezionati followers i brani che l’hanno maggiormente colpita, tra questi uno in particolare. Si tratta della canzone di Mahmood e Blanco, intitolata Brividi. Brano che sembra già avviato verso il podio di questa edizione grazie al grandissimo successo ottenuto in questi giorni sia in trasmissione che in tutte le piattaforme web.

La conduttrice, molto seguita sui suoi profili social, come Instagram dove attualmente vanta 5,1 milioni di followers, ha condiviso una clip sul social statunitense dove intonava il ritornello della canzone in gara a Sanremo. In evidenza al video la scritta “I love this song…”, mentre in sottofondo intonava la frase del ritornello del brano, ovvero “E ti vorrei amare ma sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle”.

Evidente l’emozione negli occhi della conduttrice che ha fatto pensare che la frase potesse essere una dedica all’ormai ex marito Tomaso Trussardi, dal quale si sta separando dopo dieci anni di relazione e due splendidi figli. La loro separazione è recentissima e sono in molti i fan che ancora sperano in un possibile ritorno di fiamma della coppia, che ha scelto di trattare la faccenda in modo riservato.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Tomaso Trussardi beccato a cena mano nella mano. Ecco chi sta con lui. Aurora furiosa. “Ha tradito anche me” . Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.