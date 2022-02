Tomaso Trussardi esce allo scoperto con la nuova fiamma: E’ Una famosissima insospettabile. Beccati così

Tomaso Trussardi dopo il divorzio dimentica completamente Michelle Hunziker fra le braccia di un’altra bellissima bionda. Ecco di chi si tratta: tutti i dettagli. Come ben saprete i questi ultimi giorni non si fa altro che parlare dell’allontanamento della showgirl con l’imprenditore a capo dell’importantissima casata di moda. I due stavano insieme ormai da diversi anni, con il passare del tempo però l’amore è svanito per via degli innumerevoli fraintendimenti.

Oggi sono lontani da diverse settimane e la notizia ha fatto letteralmente il giro del mondo. Nonostante entrambi hanno ammesso più volte di aver sofferto molto, si sono impegnati a mantenere degli ottimi rapporti così da non influenzare negativamente sulla crescita delle loro due figlie. Anche se i buoni propositi non mancano i due ultimamente non vanno molto d’accordo, soprattutto dopo l’apparizione di Eros Ramazzotti sul palco di Michelle Impossible.

Come se non bastasse i due si sono perfino baciati sotto gli occhi di tutta l’Italia, facendo riaffiorare il sentimento. Al che l’imprenditore ha deciso di rispondere in modo del tutto passivo anche se in precedenza ha prontamente risposto alle provocazioni del cantante chiedendogli di rimanere al suo posto. Insomma, nonostante la lontananza i due continuano a punzecchiarsi da lontano. Nelle ultime ore però pare che sia cambiato qualcosa.

Tomaso Trussardi dimentica Michelle: insieme ad un’altra bellissima donna

Dopo i vari chiacchiericci sul loro conto, i quali però non sono ancora stati smentiti dai diretti interessati, pare che Tomaso abbia già voltato pagina uscendo con un’altra donna. Anch’essa bionda e di grande successo proprio come Michelle Hunziker. Tomaso, pare che si sia incontrato con Beatrice Borromeo. Ebbene si, lei è la moglie del famoso Pierre Casiraghi, ovvero il figlio di Charlene di Monaco.

Quest’ultima purtroppo sta attraversano dei momenti critici, è stata infatti ricoverata in una clinica in Svizzera. La sua permanenza al suo interno doveva essere molto breve ma per via di alcune complicazioni la sua uscita è stata posticipata. Beatrice ha iniziato la sua carriera quando era solo un’adolescente, oggi è una delle donne più conosciute al mondo. Ogni suo movimento infatti non passa di certo inosservato. La modella ha alle sue spalle ormai anni di carriera da indossatrice di marchi di lusso proprio come Trussardi, ma anche Chanel, Valentino e molti altri.

L'incontro dei due quindi potrebbe nascondere semplici motivi lavorativi dal momento che la donna lavora con lui da ormai diversi anni. Ma di tutto queste, esattamente, che ne pensa Michelle? Come già anticipato i due continuano a punzecchiarsi a vicenda, Michelle quindi farà la sua mossa a breve? E voi che ne pensate?

