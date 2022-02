Tomaso Trussardi nella bufera, parla il fidanzato di Aurora: “Ecco cosa è successo tra loro”. Tutta la verità sul licenziamento. Fan sotto choc

Ormai non si parla d’altro che della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che è diventata l’eventi più importante di questo inizio 2022, altro che Sanremo. La kermesse tra cantanti italiani sta perdendo luce a causa dell’annuncio che la coppia ha fatto ultimamente tramite Ansa. Da quel momento, tutti i membri della famiglia e non solo sono stati tirati in ballo. Inutile la specifica riguardo una scelta fatta di comune accordo e un rapporto che si vuole mantenere amichevole per il bene delle figlie nate dal loro amore, Sole e Celeste. Gli esperti del gossip sono in cerca di tradimenti e litigi e non avranno pace finché la loro sete di soap opera non verrà soddisfatta.

Oggi è il turno di Goffredo Cerza di essere tirato in ballo. Ma lui è soltanto uno dei tanti che è entrato a far parte di questo mondo fatto del divorzio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Il primo in assoluto cui si è rivolta l’attenzione della stampa è sicuramente Eros Ramazzotti. Subito si è pensato a un ritorno di fiamma tra la show girl e il cantante, che sono ottimi amici e hanno creato una bella famiglia allargata. Il papà di Aurora ha precisato di aver dato esclusivamente dei consigli alla sua ex moglie, indirizzandola verso lo sport e in particolare il suo maestro di karate, che le è stato di grande aiuto.

Dopo Eros, è stata la stessa Aurora Ramazzatti a essere presa di mira, riguardo il suo rapporto con Tomaso Trussardi. Per non parlare poi di tutte quelle donne con cui il rampollo della famiglia di moda è stato fotografato. Da quando ha annunciato il divorzio, infatti, l’uomo fugge sempre più spesso in destinazione ad alta quota e sembra sempre essere in dolce compagnia. Pane per i denti dei malpensanti, che sognano di scoprire un tradimento fatto ai danni di Michelle Hunziker. Ma in questo articolo concentriamoci su Goffredo Cerza, che è il fidanzato della primogenita della show girl dal 2017.

E’ circolata una notizia riguardo un rapporto lavorativo che sarebbe dovuto nascere tra il giovane neolaureato e Tomaso Trussardi, annullato a causa del divorzio con Michelle Hunziker. “C’è poi un particolare che sarebbe riflesso della freddezza di rapporti familiari, ovvero il mancato coinvolgimento di Goffredo Cerza, il suo fidanzato dal 2017, nel mondo professionale di Tomaso: sempre stando a quanto riporta Chi, infatti, il ragazzo neolaureato avrebbe dovuto cominciare a lavorare per lui, ma tutto si è risolto con un nulla di fatto. E’ probabile che Goffredo si sia messo in disparte vista la situazione, oppure semplicemente che la collaborazione sia decaduta”.

Il fidanzato di Aurora Ramazzotti ha condiviso sulla sua pagina Instagram questo annuncio, non mancando di commentarlo: “In mezzo a miliardi di fake news che girano c’è anche questa che mi ha fatto spaccare. Nulla di più falso. Lavoro da un anno e mezzo in un’azienda italiana nel settore automotive. Io e Tomaso Trussardi ci vogliamo tanto bene. Brutti cazzari”. Insomma, il ragazzo ha voluto smentire le voci prendendo quasi le difese dell’imprenditore. La stessa Michelle Hunziker ha ricondiviso la storia sulla sua pagina Instagram, per far capire che i ragazzi, nel suo divorzio, non c’entrano nulla.

