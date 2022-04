Tomaso Trussardi passa il compleanno con una famosissima, La brutta reazione di Michelle Hunziker è incredibile

Tomaso Trussardi ha appena festeggiato il suo compleanno, e non è passata inosservata la compagnia, nel suo giorno speciale, di Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti. E’ il primo festeggiamento per il bell’imprenditore passato lontano da quella che è stata sua moglie per dieci anni, Michelle Hunziker. I due sono sempre apparsi come una coppia perfetta, sino all’annuncio della separazione che è giunto come una doccia fredda, con un glaciale comunicato stampa. Da quel momento i pettegolezzi si sono rincorsi, e mentre la show girl si è dedicata completamente al lavoro, è stato proprio il padre delle sue bambine a far parlare maggiormente di se.

Tomaso Trussardi è sempre stato molto discreto e sicuramente non molto social. Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker condividere momenti di quotidianità con i suoi follower, ma raramente nelle storie Instagram è apparso il suo compagno. Da quando è stata annunciata la separazione, però, l’uomo sta dando molte soddisfazioni agli amanti del gossip. Lei pensa a condurre Striscia la Notizia, a creare un one woman show chiamato Michelle Impossible, a sponsorizzare la sua linea Goovi, oltre tutti gli impegni presi tra la Svizzera e la Germania, paesi in cui è molto acclamata. ( continua dopo la foto)

Tomaso Trussardi, dal suo canto, pensa a vacanze feste ed è sempre in compagnia di belle donne. Hanno fatto chiacchierare moltissimo i suoi lunghi weekend in montagna, nel periodo invernale, sempre accompagnato da bellezze differenti. E non è la prima volta che il suo nome viene affiancato a quello di Marica Pellegrinelli. Che ci fa l’ex marito di Michelle Hunziker con l’ex compagna di Eros Ramazzotti? I due erano già stati avvistati insieme per le strade di Milano, a pochi giorni dall’annuncio della separazione. Si potrebbe pensare che abbiano legato a causa di una bella famiglia allargata.

Ma successivamente si è scoperto che Tomaso Trussardi non ha mai provato simpatia per il famosissimo cantante. Lo ha dimostrato anche la sua reazione al bacio che si sono scambiati Eros e Michelle durante la prima puntata di Michelle Impossible. L’uomo ha immediatamente smesso di seguire sui social la sua ex e anche Aurora, la figlia avuta dal suo primo matrimonio. Insomma, non sappiamo come sia nata ma quel che è certo è che ci sia un’amicizia consolidata con Marica Pellegrinelli, che è stata presente anche nell’importante giorno del suo compleanno, festeggiato durante la prima del film di Laura Pausini all’Auditorium Parco della Musica.

I due hanno condiviso una fotografia insieme, con la didascalia “L’è mia er.. Te ma del bu”, parole che appartengono al dialetto bergamasco. Uno scatto che subito ha fatto il giro del web e che ha provocato la curiosità di molti. Tomaso Trussardi ha condiviso anche uno scatto che lo ritrae nel momento di spegnere le candeline, con la frase ‘grazie a tutti per gli auguri anche a chi si è dimenticato’. Questa potrebbe essere proprio una frecciatina nei compagni di Michelle Hunziker, che non gli ha fatto gli auguri, almeno non pubblicamente. Una separazione che doveva essere amichevole ma che sta diventando sempre più difficile.

L’articolo Tomaso Trussardi passa il compleanno con una famosissima, La brutta reazione di Michelle Hunziker è incredibile proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.