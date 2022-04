tomaso-trussardi-spegne-39-candeline,-pubblica-la-foto-sui-social-e-lancia-una-frecciata-al-veleno-michelle-hunziker

Quella di mercoledì 6 aprile 2022 è stata una giornata molto importante per il noto imprenditore Tomaso Trussardi che ha spento ben 39 candeline. Il primo compleanno da single per il giovane uomo che proprio alcuni mesi fa si è separato, dopo circa 10 anni di grande amore, dalla simpaticissima Michelle Hunziker. Trussardi ha festeggiato il suo compleanno insieme agli amici e condiviso alcuni scatti sui social. E proprio le parole scritte su Instagram hanno fatto tanto discutere, e questo perché a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta all’ex moglie.

Tomaso Trussardi festeggia da single il suo trentanovesimo compleanno

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione e proprio alcune settimane fa sono apparsi insieme al compleanno della loro piccola Celeste. Adesso a distanza di qualche settimana a spegnere le candeline è stato proprio il giovane imprenditore che ha trascorso la sera del suo compleanno festeggiando insieme agli amici durante una particolare occasione ovvero la cena di beneficenza organizzata con la Milano Fashion Week dall’Istituto Europeo di Oncologia. Tomaso ha poi condiviso le immagini della cena sui social, e tra queste vi era anche una particolare immagine in cui il giovane imprenditore si mostrava intento a spegnere le candeline. A tale immagine sono state aggiunte poche parole che però stanno facendo tanto discutere ovvero “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi se n’è dimenticato”.

La presunta frecciatina di Tomaso Trussardi all’ex moglie Michelle

Quello che adesso in molti si stanno domando è “A chi erano rivolte le sue parole?”. In realtà non è possibile affermarlo con certezza ma in molti followers sembrerebbe essere nato un particolare dubbio. Ovvero che le parole scritte su Instagram da Tomaso fossero rivolte proprio all’ex moglie Michelle Hunziker, madre delle sue due bambine Celeste e Sole. Il dubbio in questione è legato all’assenza di un messaggio pubblico di auguri da parte della conduttrice per l’ex marito che forse ha scelto di farlo privatamente o forse no.

Tomaso Trussardi pubblica una fotografia insieme a Marica Pellegrinelli

Tante sono state le immagini condivise su Instagram da Tomaso Trussardi. Bellissime fotografie in compagnia degli amici in un momento molto particolare ovvero il suo compleanno. Tra queste però una ha colpito l’attenzione dei followers in quanto l’imprenditore compare in compagnia di una particolare donna. Di chi stiamo parlando? Della bellissima Marica Pellegrinelli ovvero l’ex moglie di Eros Ramazzotti, primo marito della Hunziker. Trussardi alla fotografia in questione ha aggiunto tali parole: “La mia er!”.