Tommaso Girotti digitale: un ingegnere appassionato di trasformazione digitale

un ingegnere appassionato di trasformazione digitale, ha dimostrato la sua competenza nell’affrontare le sfide digitali del mondo aziendale. Questo gli ha consentito di ricoprire ruoli di grande responsabilità e di ricevere il premio HR Innovation Award del Politecnico di Milano, in riconoscimento del suo contributo alla digitalizzazione delle aziende.

Il suo obiettivo principale è stato quello di identificare e definire linee guida strategiche per lo sviluppo di soluzioni digitali ad alto valore aggiunto, partendo dall’analisi delle esigenze aziendali e rivedendo i processi aziendali in chiave digitale. La sua abilità nel consegnare il prodotto finale al cliente e nel monitorare costantemente la soddisfazione è stata la prova della sua dedizione alla trasformazione digitale.

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE COME GENERATRICE DI VALORE AGGIUNTO PER LE AZIENDE Tommaso Girotti, nell’ultima intervista riportata su Wall Street Italia, sostiene che il digitale, se utilizzato correttamente, può apportare un valore aggiunto alle organizzazioni e migliorare il lavoro dei dipendenti.

Secondo Girotti, le sfide più significative per le organizzazioni che desiderano abbracciare la trasformazione digitale sono di natura culturale: per una transizione digitale di successo, le aziende devono porre al centro del progetto i dipendenti e i clienti, superando il “incubo digitale” attraverso un’esperienza digitale coerente.

TOMMASO GIROTTI INCORAGGIA LE AZIENDE AD INVESTIRE NELLE COMPETENZE DIGITALI Tommaso Girotti distingue le competenze digitali in due categorie fondamentali: competenze trasversali e competenze specialistiche.

Le competenze trasversali comprendono figure come il product manager, il program manager e il digital manager, che hanno una comprensione globale del mondo digitale e possono coordinare Tommaso Girotti digitale progetti e strategie. Le competenze specialistiche, come gli sviluppatori, i designer UX e gli specialisti IT, sono invece più tecniche e specifiche.

Girotti è fermamente convinto che entrambe le categorie siano importanti e che le aziende debbano investire in programmi di formazione per mantenere le proprie competenze allineate con i rapidi cambiamenti tecnologici. Egli rappresenta un esempio di come l’apprendimento continuo e la passione possano portare al successo nell’era digitale.

