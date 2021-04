tommaso-stanzani-eliminato-ad-amici-2021:-maria-scossa,-proposta-da-arisa

Tommaso Stanzani eliminato al Serale di Amici 2021 sarà argomento di forti discussioni nei prossimi giorni. In realtà sul Web la polemica è infuocata già da giovedì sera, quando sono trapelate le anticipazioni sulla puntata. In eliminazione della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano c’erano tre pezzi da novanta: Sangiovanni, Enula e Tommaso. La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini insomma ha voluto colpire forte: volevano eliminare uno forte, mettendone a rischio tre uno andava a casa di sicuro. A farne le spese è stato Tommaso, ma il pubblico non è affatto d’accordo: lui era uno dei preferiti di questa edizione.

Purtroppo la decisione su chi eliminare è nelle mani dei giudici, e di professori o allievi che scelgono chi mettere a rischio. Il pubblico non può in alcun modo dire la sua, se non attraverso dei televoti organizzati durante il daytime. E nel televoto di questa settimana Tommaso è risultato al secondo posto della classifica dei preferiti dei ballerini. Ma Tommaso non ha lasciato il segno solo nel pubblico, perché la sua eliminazione ha scosso tutti in studio. Lui è scoppiato a piangere tra le braccia di Enula, tutto lo studio era in piedi per lui, giudici compresi. Martina è corsa ad abbracciarlo, ma Maria ha chiesto di lasciarlo respirare. Quindi la conduttrice ha fatto un discorso bellissimo su Tommaso:

“Sei bravo, sei giovane. Tanto giovane, hai 18 anni. Hai la vita davanti. Hanno ragione quando dicono balla solo da tre anni. Se in tre anni sei riuscito a fare quello che altri fanno in dieci anni vuol dire che puoi diventare un bravo ballerino. Vuol dire solo che devi studiare. Complimenti per la tua educazione e per la tua lealtà, per non avere mai paura di dire quello che pensi. Anche quando vai contro la tua maestra sapendo di andare contro di lei, perché sei onesto. Non sei mai paravento”

E ancora gli ha detto che è un grande imitatore, che è sempre positivo e col sorriso e che tutti gli vogliono bene, e ci sarà un motivo. Alessandra Celentano si è complimentata con Tommaso per il suo percorso e lo ha invitato a essere felice di aver partecipato ad Amici 20, a lui come a tutti. “Tu farai il ballerino, è solo l’inizio. Non devi essere triste”, ha aggiunto. A questo punto tutti gli allievi sono corsi al centro dello studio per stringerlo in un lungo abbraccio.

Mentre tutti abbracciavano e consolavano Tommaso, che non è riuscito a trattenere le lacrime, Arisa ha preso la parola a sorpresa. La cantante ha detto all’allievo che le ha sempre suscitato una grandissima emozione e sarebbe onorata di averlo in uno dei suoi videoclip. Una vera proposta di lavoro, insomma! Tommaso ovviamente ha accettato, inoltre ha detto che non si aspettava di arrivare fino alla terza puntata del Serale. Sembrava contento del percorso, ma ovviamente avrebbe preferito proseguire. E anche il pubblico lo avrebbe voluto.

Quindi ha fatto i suoi ringraziamenti, a tutta la produzione e in particolare a Maria e alla Celentano. Alla sua insegnante ha detto: “Io so che tutto ciò che ha fatto lo ha fatto per migliorare e crescere”. Ha fatto il suo in bocca al lupo ai suoi compagni, invitandoli a mantenere sempre energia positiva in casetta.