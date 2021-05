Tommaso Stanzani: foto inedita dopo Amici | Il dettaglio infiamma il web

Tommaso Stanzani è stato uno dei concorrenti di questa edizione di Amici. Il ballerino ha conquistato tutti con il suo talento e bellezza, ma ultimamente si è presentato con un look completamente diverso rispetto al solito, mandando in tilt il web.

Tommaso Stanzani è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di Amici. Il suo talento per la danza e per le imitazioni ha conquistato milioni di cuori e la sua eliminazione ha scatenato una vera e propria polemica social.

L’allievo della maestra Alessandra Celentano ha affascinato tutti con la sua spiccata simpatia ma anche per la sua innata bellezza, che ovviamente non è passata inosservata. Elegante, slanciato, occhi blu e capelli lunghi hanno creato molto scompiglio tra le fan, che l’hanno seguito sia all’interno che dopo il talent show. Ultimamente però si è presentato con un look totalmente inedito, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Tommaso Stanzani e il look inedito

Dopo la sua eliminazione è stato ospite a Verissimo dalla bravissima Silvia Toffanin e qui ha raccontato il percorso all’interno della scuola più famosa e seguita d’Italia. Il ballerino si è detto soddisfatto e felice del traguardo raggiunto, non nascondendo però una certa sorpresa per essere stato eliminato così presto dai tre giudici esterni, Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Conclusa la parentesi Amici per Tommaso è arrivata anche una splendida notizia dal coreografo di fama internazionale, Michele Merola. Il professionista ha infatti offerto una borsa di studio di un anno per poter perfezionare la propria tecnica nella danza. La gioia dell’ex allievo della Celentano è stata incontenibile, tanto da non riuscire a spiccicare una parole se non un timido ed emozionato ‘grazie’.

Tornando a noi, il ballerino, dopo la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, conta più di 392mila followers sul suo profilo Instagram, e tutti i suoi video e foto sono bombardati di likes e commenti. Uno di questi post ha suscitato molto clamore, mostrando una versione totalmente inedita di sé.

I complimenti delle fan per quel dettaglio

La foto in questione mostra il ballerino in tutta la sua fisicità scultorea ma ciò che ha più attirato l’attenzioni dei fan sono stati i capelli. La folta chioma di Tommaso è stata raccolta in un’acconciatura stravagante e completamente inedita per come ha abituato il pubblico.

La foto condivisa sui social è sicuramente del passato ma poco importa, perchè le sue followers sono andate in visibilio e non hanno potuto far altro che inondarlo di complimenti e likes, sia per quelle treccine afro che per la sua immensa bellezza.

