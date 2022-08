tommaso-stanzani,-matrimonio-con-tommaso-zorzi?-“mi-piacerebbe,-ma…”

Tommaso Zorzi, il suo compagno frena su un loro eventuale matrimonio: la confessione

Tommaso Stanzani ha rilasciato un’interessante intervista al portale web SuperGuidaTv. Ed in questa circostanza ha parlato un po’ di sè, dei suoi progetti futuri e della sua storia d’amore con l’influencer ed il conduttore. Ad un certo punto la redattrice gli ha fatto presente che il suo fidanzato a Verissimo ha rivelato di star pensando al matrimonio. E il giovane ballerino, con la sua estrema schiettezza, ha subito dichiarato che un giorno ovviamente vorrebbe fare questo passo, aggiungendo però che al momento non è certo uno dei suoi pensieri ricorrenti:

“Ora come ora non ci penso. In futuro mi piacerebbe sposarmi e costruire anche una famiglia. Io e Tommaso siamo ancora giovani e siamo agli inizi delle nostre carriere…”

Il giovane ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha poi rivelato di credere che prima di convolare a nozze bisogna essere a posto con sè stessi.

Grande Fratello Vip, il ballerino conferma: “Sono stato contattato per fare un provino”

Tommaso Stanzani, sempre in questa intervista a SuperGuidaTV, ha poi fatto presente che è stato chiamato dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini per fare un provino. Il giovane fidanzato di Tommaso Zorzi, che è stato recentemente colpito da un grave lutto, ha subito dichiarato di esserci andato. Una volta lì ha però fatto presente agli autori di credere non sarebbe stato adatto ad affrontare un’esperienza simile:

“Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality…”

E infatti dopo quel provino non ha più ricevuto notizie: “A quella chiacchierata non è seguito più nulla da entrambe le parti…”

Tommaso Stanzani parla della popolare conduttrice di Battiti Live: “E’ davvero molto carina”

La redattrice di SuperGuidaTv ha poi chiesto al giovane ballerino com’è dal vivo Elisabetta Gregoraci, visto che ha avuto modo di conoscerla molto bene nel periodo in cui ha fatto il ballerino a Battiti Live. E il compagno di Tommaso Zorzi ha subito speso parole al miele nei suoi confronti, non facendo mistero di credere sia assolutamente una persona molto carina ed affabile: “E’ davvero molto carina….Con Tommaso la incontro spesso…E’ sempre solare…”

L’articolo Tommaso Stanzani, matrimonio con Tommaso Zorzi? “Mi piacerebbe, ma…” sembra essere il primo su LaNostraTv.