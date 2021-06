tommaso-stanzani,-mentre-lui-balla-a-battiti-live-tutti-notano-un-‘dettaglio’:-impossibile-non-vederlo

Tommaso Stanzani nel corpo di ballo della nuova edizione di Battiti Live: mentre lui balla sul palco, tutti notano un ‘dettaglio’

Tommaso Stanzani a Battiti Live, quel ‘dettaglio’ non passo inosservato: tutti l’hanno notato (Fonte: Instagram)

Battiti Live è un evento musicale organizzato dal Gruppo Norba e in onda in diretta su Telenorba e Radionorba TV, mentre dal 2017 anche in differita su Italia 1. L’evento si svolge nelle principali piazze della Puglia e della Basilicata. Dal 2020 è subentrata la partnership con Vodafone Italia. Sul palco si esibiscono i più grandi artisti italiani e internazionali. Da un paio di anni, a causa della pandemia di Covid-19, la manifestazione ha subito qualche modifica.

I conduttori della kermesse sono Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Quest’anno, i due hanno lanciato anche un singolo. La Gregoraci, inoltre, incanta ogni sera gli spettatori con look mozzafiato. L’evento ha sempre ottenuto un discreto successo su Italia Uno, nonostante vada in onda in differita. Anche quest’anno, la rete del Biscione ha deciso di puntare sullo show del Gruppo Norba. L’evento andrà in onda a luglio su Italia 1.

LEGGI ANCHE: Tommaso Stanzani: “Finalmente maturo”, il commento di Zorzi scioglie il web

Tommaso Stanzani a Battiti Live, tutti notano un ‘dettaglio’

Quest’anno nel corpo di ballo di Battiti Live figura anche Tommaso Stanzani. Il ballerino ha partecipato alla ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, giungendo fino al serale. Dopo l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia, Tommaso sta impreziosendo il palco di Battiti.

Nel corso di una delle prime puntate andate in onda in diretta su Telenorba, tutti hanno notato un ‘dettaglio’ in particolare. In platea c’era anche Tommaso Zorzi, che molti indicano come suo fidanzato. I fan, soprattutto sui social, hanno infatti sottolineato come Zorzi stesse abbastanza attento alle esibizioni dell’ex allievo di Amici.

Al momento, però, non possiamo ancora ufficializzare la storia d’amore, dato che non sono pervenute dichiarazioni né da una parte né dall’altra.