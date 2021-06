tommaso-stanzani-replica-all’insulto-omofobo-ricevuto-nel-backstage-di-battiti-live

Tommaso Stanzani è volato in Puglia. Il ballerino ed ex allievo della scuola di Amici fa parte del corpo di ballo di Battiti Live. Nei giorni scorsi è stato protagonista di un episodio increscioso. L’influencer Tommaso Zorzi ha pubblicato un breve video nelle Instagram Stories. Il vincitore del Grande Fratello Vip si trovava nel backstage dell’evento musicale insieme a Stanzani e ha pensato bene di inquadrarlo mentre ballava. In sottofondo, ovviamente senza che Zorzi se ne accorgesse, si è sentito un chiaro insulto omofobo. Stanzani ha commentato l’accaduto in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv.

La reazione di Tommaso Stanzani dopo l’insulto omofobo

Tommaso Stanzani stava ballando nel backstage di Battiti Live 2021 quando si sente la voce di un uomo che commenta con un insulto omofobo. Il ballerino ritiene che quelle parole provengano da una persona ignorante e ha aggiunto che lui non si permetterebbe mai di insultare gratuitamente uno sconosciuto:

“Quel video è fantastico perché è la dimostrazione che mentre mi veniva rivolto quel commento io continuavo a ballare, a ridere e a fregarmene. La miglior cosa quando si ha a che fare con persone ignoranti è vestirsi del sorriso migliore e far vedere che si sta bene. Sono loro che devono stare male. Io non mi permetto di insultare persone che non conosco e questo a prescindere dall’orientamento sessuale”.

La relazione con Tommaso Zorzi e il ciclone del gossip

Tommaso Stanzani si è espresso anche circa il ciclone del gossip che lo ha investito dopo avere intrapreso una frequentazione con Tommaso Zorzi. La priorità del ballerino è la sua felicità, dunque non ha intenzione di badare a eventuali critiche: “Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso“.