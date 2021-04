Tommaso Stanzani ritorna ad Amici? | La proposta incredibile della De Filippi

Tommaso Stanzani è un ballerino molto amato di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Il ragazzo però è stato eliminato alcune puntate fa, ma ecco una bellissima novità per lui, curiosi di sapere cosa è successo?

Tommaso Stanzani è un ballerino molto amato dal pubblico di Amici che l’ha seguito e sostenuto in tutta la sua avventura nel talent show di Maria De Filippi facendo il tifo per lui e ammirandolo per le sue grandi qualità.

Su Instagram, che aggiorna spesso, ha 384 mila followers che dimostrano come lui sia stato uno dei grandi protagonisti dello show di Canale 5 che continua a fare boom di ascolti. Il quinto serale è stato seguito da quasi 6 milioni di spettatori e l’attenzione non accenna a scendere in vista poi della gran finale.

In quest’ultima puntata dopo le solite, agguerrite sfide tra i concorrenti in gara, erano rimasti in lista per l’eliminazione in tre: Martina, Tancredi e Deddy. Tra di loro il primo a salvarsi è stato Tancredi, mentre Martina e Deddy hanno dovuto attendere la decisione in casetta e alla fine a uscire è stata Martina.

Ora però pare che ci sia qualcosa di grosso che bolle in pentola per Tommaso, ecco tutte le indiscrezioni al riguardo.

Tommaso Stanzani e le polemiche per l’uscita

Come dicevamo Stanzani è stato molto apprezzato dal pubblico tanto che la sua eliminazione nella nella terza del serale, il 3 Aprile scorso, ha lasciato moltissimi spettatori delusi. In tanti erano convinti che, grazie alla sua bravura, sarebbe arrivato in finale e chissà, magari anche vinto.

Il danzatore inoltre era cresciuto non solo dal punto di vista artistico, ma anche umano, conquistando tutti col suo sorriso e la sua gentilezza, quando è uscito in modo così prematuro molti fan hanno protestato anche perché lo ritenevano decisamente migliore dei suoi rivali che invece si erano salvati.

Pronto il ritorno ad Amici

Ora però circola un’importante indiscrezione su di lui, cioè che starebbe per tornare ad Amici, esattamente nella prossima edizione. A parlarne è stato il settimanale Vero secondo cui Tommaso avrebbe un posto fisso nel cast magari come ballerino professionista, anche se non ci sono certezze a quest’ultimo riguardo. Dopotutto non sarebbe la prima volta che la De Filippi richiami precedenti concorrenti nel suo show.

Al ragazzo però era stata offerta una borsa di studio per un corso di danza esclusivo per perfezionarsi da Michele Merola. L’uomo gli aveva spiegato, durante una puntata di Verissimo, che in un anno Tommaso sarebbe potuto diventare un serio professionista. Adesso quindi spetta al giovane, attualmente alle prese con la maturità, decidere del suo futuro.

