Tommaso Stanziani contro Alessandra Celentano: “Mi sono chiesto perchè …”

La maestra Alessandra Celentano si trova spesso al centro di polemiche e discussioni, e proprio le sue parole espresse sui social alcuni giorni fa hanno alimentato la discussione e provocato la reazione di un ex allievo della scuola. Di chi stiamo parlando? Del noto ballerino Tommaso Stanziani che intervistato da Casa Chi ha colto l’occasione per esprimere il suo pensiero sulle parole espresse dalla famosa maestra di danza.

Tommaso Stanziani ospite di Casa Chi

E’stato ospite di Casa Chi, nel pomeriggio di martedì 20 aprile 2022, il noto ballerino ed ex allievo della scuola di Amici Tommaso Stanziani. Il giovane ballerino ha colto l’occasione per parlare di quanto accaduto negli ultimi giorni, e nello specifico per commentare le parole scritte sui social dalla maestra di danza della scuola di Amici ovvero Alessandra Celentano. La maestra ha nello specifico commentato l’eliminazione della ballerina Carola ma ecco che le sue parole hanno fatto nascere una grossa polemica.

Le parole di Alessandra Celentano fanno scoppiare la polemica

Alessandra Celentano, così come tanti telespettatori e appassionati di Amici, non ha assolutamente gradito l’eliminazione della ballerina Carola considerata una delle più brave di questa edizione del noto talent show di Canale 5. Proprio in seguito all’eliminazione della ballerina ecco che la maestra Celentano ha deciso di intervenire su Twitter scrivendo “Io credo di fare il bene dei ragazzi, non li illudo. E non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto negli anni ora fanno i ballerini in grandi compagnie, gli altri no!”.

La risposta di Tommaso Stanziani alle parole della maestra Celentano

Tommaso Stanziani nel corso della sua esperienza nella scuola di Amici è stato seguito dalla maestra Celentano ma una volta terminata l’esperienza nel talent show ha deciso di fare altro e quindi di intraprendere una nuova strada da tanti poco compresa. Tommaso Stanziani su Twitter ha rivelato di aver detto no a diverse proposte lavorative ma di averlo fatto semplicemente perchè desideroso di intraprendere un nuovo percorso artistico ritenendosi oggi anche particolarmente soddisfatto. Ma, ha poi concluso, “So che non capireste”. Intervistato da Casa Chi invece Tommaso Stanziani ha rivelato di essere rimasto deluso dalle parole espresse da Alessandra Celentano. “Mi sono chiesto come mai in questo periodo anche la maestra ce l’avesse con me“, queste di preciso le parole espresse da Tommaso Stanziani. La maestra Celentano deciderà di rispondere alle parole del ballerino oppure no? Non ci rimane che attendere.