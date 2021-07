Tommaso Zorzi al fianco di Tommaso Stanzani ammette: “È il mio fidanzato”

È un’estate d’amore, ora si può dire, per Tommaso Zorzi e l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani, che si stanno godendo qualche giorno di relax in Puglia tra una registrazione e l’altra di Battiti Live. Se da un lato era chiaro che tra loro ci fosse un legame di tenera complicità, finora Zorzi non aveva mai confermato di fare coppia con il ballerino. Tra baci, carezze e dolci gesti di affetto, l’ex gieffino sembra essere davvero tra le nuvole.

Tommaso Zorzi conferma di essere fidanzato

Intervenendo in onda a ‘Facciamo finta che’, il programma di Radio 101 condotto da Maurizio Costanzo Zorzi ha raccontato: “Sono in Puglia dove c’è Battiti Live, quindi sono venuto a farmi un po’ di musica”. L’ex gieffino sta apprezzando particolarmente le bellezze del sud Italia: “Sono ad Otranto che è meravigliosa, una città che io adoro”. Costanzo racconta: “Quando morì un grande attore mio amico, Carmelo Bene, Proietti e io andammo a Otranto a ricordarlo e Otranto. Io penso che a Otranto si possa vivere una grande storia d’amore”, incalza il conduttore. Così Zorzi si lascia andare e ridendo ammette: “Sono qui con un omonimo, il mio fidanzato e sono molto contento”. E aggiunge: “I pugliesi sono meravigliosi, tutta la Puglia è fantastica, è un onore poter avere regioni così in Italia perché sono davvero un orgoglio per tutti noi”.

L’amore tra Tommaso Zorzi e Stanzani

Tommaso e Tommaso non si nascondono più. Zorzi sembra essere stregato dalla dolcezza del giovane ballerino, sei anni più piccolo di lui, e sui social dà prova del suo affetto continuamente. In uno degli ultimi video delle serate in Puglia, si vede Stanzani arrivare correndo nel backstage dopo l’esibizione sul palco (fa parte del corpo di ballo di Battiti Live). Ad attenderlo a braccia aperte, Tommaso che lo ha stretto in un tenerissimo abbraccio, poi il commento ad uno dei suoi post che ha fatto letteramente sciogliere i suoi fan: “Sei bravissimo e sono qua a fare il tifo per te. I tuoi successi sono i miei. Sei puro”.