tommaso-zorzi-al-veleno-contro-katia-ricciarelli:-“vorrei-…”

In questi giorni Katia Ricciarelli, ovvero la nota cantante lirica e attuale concorrente del Grande fratello vip 6, sembra sia finita al centro delle polemiche. Pare che la Ricciarelli abbia avuto degli scontri piuttosto accesi in casa con Miriana Trevisan ma anche con Lulù Selassiè. Ebbene, sembra proprio che le parole utilizzare nei confronti della giovane non siano affatto piaciute ai telespettatori. In molti pare si siano appellati anche agli sponsor, chiedendo che la cantante venisse squalificata. Ad ogni modo, in queste ore sembra che su questa vicenda sia intervenuto anche Tommaso Zorzi. Ma cosa ha dichiarato l’ex vincitore del Grande fratello vip.

Katia Ricciarelli al centro della polemica interviene Tommaso Zorzi

Ebbene, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in casa ed anche fuori, l’ex vincitore del Grande fratello vip, è intervenuto per esprimere il suo pensiero al riguardo. Tommaso sembra aver criticato ampiamente il comportamento di Katia. “Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ric***0ne”. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce“. Queste le dure parole di Tommaso che di certo non ha perdonato a Katia certi appellativi da lei stessa utilizzati nei suoi confronti.

Il duro pensiero di Tommaso

Tommaso Zorzi, ad ogni modo, con la sua solita eleganza non si è nascosto dietro un dito ed ha espresso il suo personale pensiero e lo ha fatto senza peli sulla lingua. “Se la prende perché le danno dell’ottusa e poi lei dice ricc***ne. […] Ma chi è che fa le sopracciglia alla Ricciarelli? Questa è la domanda della serata. I nostri confronti Giuly? Sì però almeno le tue sopracciglia erano guardabili. Madonna ma lo sapete che la Ricciarelli è insopportabile? Mamma mia Dio ce ne liberi e scambi. Anche meno dai. Si può dire? Ma mamma mia, per carità! No ma hai capito? Si sente proprio sto ca**o! Ho capito tutto, però vale 1 come tutti i concorrenti, non è che conti per 10! No, amore. È vero! Adesso va bene tutto, però. Ha da sempre questo atteggiamento che si pone con gli altri come ‘io so io e voi non siete un cavolo’, anche meno. L’ho detto!”.

Anche Rosalinda Cannavò critica Katia e chiede la sua squalifica dal gioco

In realtà, diversi personaggi ed ex gieffini sembra siano intervenuti in questi giorni per commentare quanto accaduto in casa. Anche Rosalinda Cannavò sembra sia intervenuta per dire la sua su Katia RIcciarelli.“Cosa ne pensiamo di Katia Ricciarelli? La situazione, per me, è assolutamente raccapricciante. Squalifica… assolutamente! E senza nemmeno pensarci”.