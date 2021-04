Tommaso Zorzi ha raggiunto il successo grazie alla vittoria del Grande Fratello Vip. Adesso è al timone della conduzione de Il Punto Z, trasmesso nella striscia quotidiana del daytime di Italia Uno che ha lo scopo di descrivere le dinamiche dell’isola. E’ intervenuta Sonia Bruganelli per dargli qualche consiglio dato che non sta riscuotendo il successo desiderato.

Tommaso Zorzi – Solonotizie24

Flop per Tommaso

Tommaso, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, era molto conosciuto sui social in qualità di influencer. Si è fatto conoscere ancora di più dagli italiani al punto tale da meritare la vittoria. Una volta terminato il percorso, Ilary Blasi non ha esitato a contattarlo per dargli l’opportunità di essere un opinionista. Da quando ha avuto inizio L’Isola dei Famosi dà giudizi sulle dinamiche del gruppo di naufraghi con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il Punto Z non è molto seguito dai telespettatori, infatti si parla solo del 2% di share. Come se non bastasse qualche giorno fa si è parlato addirittura del 1,9%. Per questo motivo la moglie di Paolo Bonolis è intervenuta facendo un ragionamento che poi è stato tramutato in consiglio. Sicuramente il ragazzo farà tesoro delle sue parole.

“C’è rischio di bruciarsi”

“Non bisogna correre troppo perché c’è rischio di bruciarsi”, ecco le parole della Bruganelli. Sui social Tommaso è un fenomeno, in quanto è seguito da tantissimi follower. Non a caso a Tuttavia un conto è parlare di web e l’altro è parlare di televisione. Di conseguenza deve trovare un modo per risultare accattivante agli occhi degli italiani anche nel piccolo schermo. Pare che Tommaso fin da subito abbia messo in atto quanto appreso. I fan sono sicuri che riuscirà ad adeguarsi subito alle dinamiche del piccolo schermo.

Sonia Bruganelli – Solonotizie24

L’esperienza del Gf Vip

Nella casa Tommaso ha legato tantissimo con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Ha anche confessato di essersi innamorato di Francesco Oppini, il quale non ha mai ricambiato. Tuttavia hanno deciso di far prevalere l’amicizia perché ci sono affetto e stima reciproca. I suoi ex compagni d’avventura sicuramente staranno facendo il tifo per lui. Questo gli darà la carica giusta.

