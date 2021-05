tommaso-zorzi-commenta-per-la-prima-volta-il-gossip-sulla-storia-con-lorenzo-campi

Tommaso Zorzi commenta per la prima volta il gossip che lo vede protagonista con Lorenzo Campi. Il vincitore del Grande Fratello Vip è stato paparazzato insieme al giovane torinese, in atteggiamenti confidenziali, e gli scatti hanno già fatto presupporre l’inizio di una nuova frequentazione per l’influencer. Lui stesso, in effetti, ha di fatto confermato la relazione, parlando con Filippo Bisciglia all’interno del suo programma Il Punto Z, su Mediasetplay.

La rivelazione di Tommaso Zorzi

Il nome di Lorenzo Campi non è stato fatto da nessuno dei due, ma quando Bisciglia ha domandato a Tommaso “Come va l’amore?“, Zorzi ha confermato di essere sentimentalmente impegnato con un timido eppure eloquente “Bene, grazie“. Il conduttore di Temptation Island ha provato a scavare più in profondità, facendo cenno alle foto di Tommaso con Lorenzo Campi: “Sapendo che dovevo fare l’intervista con te mi sono informato e ho visto delle foto di te in dolce compagnia. Se vuoi qualche consiglio, sono qui!“. A quel punto si sono innescate una serie di battute: “Verrò in terapia di coppia da te, allora“, “Però voglio anche lui“, “E certo, mica vengo da solo“. Insomma, per quanto Zorzi non abbia parlato esplicitamente del ragazzo, le sue parole suonano come una conferma.

Le foto di Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi

La vita privata di Tommaso Zorzi è dunque finita al centro delle cronache rosa già a breve distanza dalla sua uscita dal Gf Vip. L’influencer e conduttore ha sempre detto di essersi innamorato solo una volta, anni fa, e di aver poi vissuto frequentazioni sfortunate (tra cui quelle con la webstar Iconize). Al GF Vip ha ammesso di aver provato sentimenti per Francesco Oppini, ma poi la loro amicizia ha prevalso su tutto e oggi i due hanno un rapporto bellissimo. Se qualche settimana fa al Costanzo Show si definiva “single da una vita“, ora sembra proprio che abbia trovato qualcuno. Il settimanale Chi, che ha scattato le foto, per la verità ha parlato di “amicizia“, ma le nuove parole di Tommaso lasciano intendere che si tratti di qualcosa di più. Da alcune foto social sappiamo inoltre che i hanno trascorso la giornata del 25 aprile insieme su una terrazza milanese.

Chi è Lorenzo Campi

Ed è proprio Chi ha offrire qualche informazione sul ragazzo: “La storia tra Tommaso e Lorenzo, rampollo della Torino che conta, città dove vive e lavora, è nata grazie a Didi, amica in comune. Conoscendoli Didi ha capito che sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro e ci ha visto giusto, perché Tommaso e Lorenzo hanno legato in fretta. Poi, certo, chissà se la loro amicizia si trasformerà in qualcosa di bello da vivere e del quale sorridere“. Per il resto, di Lorenzo Campi si sa poco: ha un profilo Instagram privato (titofields), con pochi follower, tra cui Tommaso, dal quale si deduce che sia un appassionato d’arte. Da Linkedin risulta invece che lavori come product manager per un marchio di abbigliamento milanese e che in passato abbia co-fondato un’azienda a Torino nel settore food.