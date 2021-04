Tommaso Zorzi confessione choc: “Ecco perchè non voglio andare da Barbara D’Urso. Cos’è successo”

Da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip sembra di vederlo ovunque in televisione. L’unico posto in cui ancora non si è presentato è quello che più volte lo aveva accolto nel ruolo di opinionista. Si tratta del salotto di Barbara D’Urso. A parte la contessa De Blank che con la conduttrice aveva un astio pregresso, tutti i concorrenti della casa più spiata d’Italia si sono sottoposti alle domande e alle critiche degli ospiti presenti in studio. Tutti tranne lui, il personaggio più importante, colui che si dice avere un florido futuro in Mediaset e che potrebbe anche rubarle il posto la domenica pomeriggio.

Tommaso Zorzi non si è mai presentato da Barbara D’Urso da quando ha vinto il Grande Fratello Vip. Non solo, gira voce che la conduttrice partenopea avrà un ruolo ridimensionato nella prossima stagione Mediaset e la sua Domenica Live sembra essere contesa tra Elisa Isoardi e il giovane influencer. Nel corso di un’intervista a Il Giornale lui non si è voluto sbilanciare sull’ipotesi di prendere le redini di una giornata così importante, ma non l’ha neanche completamente esclusa. “Nulla di deciso. Per quanto riguarda la domenica sarebbe una responsabilità enorme, mi piacerebbe molto, ma sinceramente non so se me la sentirei…”

Quindi aggiunge “Sono un po’ giovane per certe ambizioni”. Per il momento il suo sogno più grande è quello che più di una volta ha svelato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, cioè di lavorare per Maria De Filippi: “Non mi è mai stato proposto. Lavorare con lei sarebbe un sogno, accetterei di tutto. Ma se debutto nel mondo di Maria vorrei farlo al meglio, sia per lei che per me…” Forse è proprio per questo che l’unico salotto cui Tommaso Zorzi prende puntualmente parte è quello di Maurizio Costanzo, probabilmente per avere una piccola raccomandazione con sua moglie.

Tommaso Zorzi non ha accettato inviti nelle trasmissioni di Barbara D’Urso

Proprio Maurizio Costanzo si collegherà in diretta stasera 8 aprile con Tommaso Zorzi in occasione del suo debutto come conduttore di Il punto Z, show che andrà in onda su Mediaset Play e che come ospite della prima puntata vedrà Giulia Salemi. I due parleranno degli avvenimenti su L’isola dei Famosi delle ultime settimane. Per quel che riguarda Barbara D’Urso, il nuovo volto Mediaset mette a tacere le voci di un eventuale litigio e spiega che la sua decisione di non accettare inviti nelle sue trasmissioni è strettamente legata a una strategia lavorativa che lo vede solo in ruoli da protagonista.

“Volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo Barbara D’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come L’Isola” ha spiegato Tommaso Zorzi. In effetti dopo solo due settimane dalla fine del Grande Fratello Vip ha preso parte al reality di Ilary Blasi, dopo averlo in un primo momento rifiutato. Siamo convinti che il giovane rampollo abbia poi accettato il ruolo solo a condizione di poter condurre separatamente Il punto Z. Non vediamo l’ora di vederlo finalmente nei panni di padrone di casa. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

