tommaso-zorzi-copia-chiara-ferragni-e-la-moda-delle-ciabatte-con-calzino,-lui:-“le-regole-le-fa-lei”

Icona di stile, dominatrice delle tendenze, imprenditrice che si reinventa giorno dopo giorno, Chiara Ferragni in Italia (e non solo) influenza le persone e riesce a decidere “cosa è in” e “cosa out”. Riuscendo a stravolgere le regole della moda, trasformando un “ma per carità” in una tendenza da “non poter non seguire”. La nuova moda della ciabatta con il calzino di spugna non fa eccezione. Lo sa bene l’influencer, astro nascente del momento, Tommaso Zorzi, che ci mette la faccia (e anche i piedi) e la tira in ballo, ormai costretto a seguire il dictat di stile lanciato da una delle più famose influencer del mondo.

Chiara Ferragni imitata da Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, che di certo è uno attento a ciò che può considerarsi alla moda, non poteva farsi scappare l’occasione di seguire quella del momento lanciata un po’ per caso (forse inconsapevole di riuscire nell’impresa) dalla moglie di Fedez. Dopotutto la stagione delle piogge è terminata e il clima perennemente soleggiato permette di uscire in ciabatte…e calzini di spugna. Presumibilmente l’occasione per sfoggiare il nuovo look è stato un giro al supermercato, dopo essersi ironicamente candidato a partecipare ad Amici di Maria de Filippi. Ultimamente Tommy sta deliziando i suoi fan con una serie di esibizioni canore. Felice più che mai anche per la frequentazione con l’ex ballerino del talent show di Canale 5, Tommaso Stanziani.

Tommaso Zorzi e le parole su Chiara Ferragni

Un paio di calzini di spugna blu e delle ciabatte verdi con richiami grafici abbinati: è lo stile di Tommaso Zorzi per uscire, mostrato ai fan una volta rientrato a casa dopo aver fatto la spesa. In prima persona, in una story, dice ai suoi follower (oltre 1,8 milioni) che non devono prendersela con lui. Quello stile non l’ha deciso, lui si adegua e basta. E taggando Chiara Ferragni – dopo essersi inquadrato i piedi e le gambe – decide di dire qualcosa ai suoi follower e velatamente anche alla collega influencer: “Non le faccio io le regole le fa Chiara Ferragni. Non è colpa mia. Ve la prendete con lei, non con me“.