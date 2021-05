Tommaso Zorzi dopo le foto con Tommaso Stanzani: “La vita privata è mia”

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme? Lui: “La vita privata è solo mia”

In questi ultimi giorni sono circolate alcune foto sul web di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme. In queste immagini i due sono sembrati essere particolarmente complici, tanto da far indurre a pensare che ci potrebbe essere qualcosa in più di una semplice amicizia. Ma la situazione sarà davvero così? A fare chiarezza su tutti questi pettegolezzi ci ha pensato Tommaso Zorzi in persona poco fa su instagram. Difatti il ragazzo ha dichiarato che la sua vita privata deve rimanere privata, aggiungendo che non è certo lui a chiamare i paparazzi per finire sui giornali:

“La mia vita privata è solo mia…Non sono io a chiamare i paparazzi…Tutto quello che esce è volere loro non mio…”

Tommaso Stanzani si è fidanzato con Tommaso Zorzi? L’influencer: “Sarete i primi a sapere novità”

Tommaso Zorzi, sempre in questo suo sfogo su instagram, dopo aver precisato che la sua vita privata è solo sua, ha anche colto l’occasione per annunciare ai suoi tanti follower che se qualora la sua situazione sentimentale dovesse avere degli sviluppi in un certo senso saranno i primi a saperlo:

“Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà qualcosa da sapere…Dovrò essere sicuro su cosa vi dirò…”

Insomma niente di sicuro sul presunto flirt tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi, il quale lunedì scorso ha attaccato Angela Melillo. Difatti l’influencer ha tenuto a spiegare che nel momento in cui ci sarà qualcosa di serio lo dirà pubblicamente. Tra loro ci sarà una semplice amicizia?

Tommaso Zorzi lancia un avvertimento ai suoi fan: “Cercate di prendere le informazioni per quelle che sono”

Tommaso Zorzi ha poi concluso questo suo lungo sfogo su instagram lanciando un avvertimento a suoi tantissimi fan. Difatti l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha chiesto loro il favore di prendere tutte queste notizie sulla sua vita privata assolutamente con le pinze:

“Io rispetto il lavoro di tutti e continuerò a farlo, ma cercate di prendere le informazioni per quelle che sono…”

