Tommaso Zorzi, duro sfogo: “Arrivare a disseminare odio è inaccettabile”

Tommaso Zorzi replica alle critiche sulla frequentazione con Tommaso Stanzani: “Se non riesci a gioire della felicitá altrui, taci”

Sono ormai più giorni che il vincitore del Grande Fratello Vip 5, nonché opinionista de L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi é sotto la luce dei riflettori. Il motivo? Tommaso Zorzi, nelle ultime settimane, é stato paparazzato in atteggiamenti affettuosi in compagnia dell’ex allievo e ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani e, proprio sulla base di questo, sarebbero non solo nati grandissimi gossip, ma anche non poche polemiche. Nelle ultime ore infatti, Tommaso Zorzi, stufo di vedersi sempre preso di mira, ha deciso di lasciarsi andare ad un duro sfogo su Instagram in cui ha tuonato: “Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto, ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, o presunte tali, é inaccettabile. Vivere il proprio ‘privato’ esente dallo scrutinio pubblico credo sia un diritto di tutti. Se non riesci a gioire della felicitá altrui, taci“.



Tommaso Stanzani nuova fiamma di Tommaso Zorzi? Il motivo della polemica

Le polemiche che vedono Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani protagonisti si sarebbero accese proprio ieri, infatti qualche giorno dopo essere stati paparazzati, Tommaso Zorzi sarebbe stato menzionato sotto un video di Tommaso Stanzani che balla sulle note di Boca, l’ultimo singolo di Gaia Gozzi e, se in un primo momento, il vincitore del GF Vip 5 ha commentato divertito la questione, la situazione si é poi complicata poco dopo quando Zorzi si é visto fortemente criticato per la differenza di età che vi é tra i due (Tommaso Zorzi ha 26 anni, mentre Tommaso Stanzani 19).

Tommaso Zorzi sbotta dopo le critiche ricevute: “Se rompere il c***o fosse retribuito, l’Italia avrebbe il PIL di Montecarlo”

Tommaso Zorzi, dopo il polverone aizzatosi nelle ultime ore, ha voluto esprimere il suo pensiero non solo su Instagram, ma anche su Twitter. L’opinionista infatti, pungente come non mai, ha dichiarato: “Se rompere il c***o fosse retribuito, l’Italia avrebbe il PIL di Montecarlo“. Tommaso Zorzi non ha mai nascosto di apprezzare particolarmente il ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani, infatti, quando quest’ultimo era ancora in gara al Serale di Amici, Tommaso Zorzi aveva giá postato un paio di Tweet in cui esprimeva il suo apprezzamento e la sua stima nei confronti del ballerino della maestra Alessandra Celentano.

