Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato, cosa è successo: parla l’influencer

Diventati grandi amici nel corso del ‘Grande Fratello Vip’, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini avrebbero litigato: ecco come stanno le cose.

L’esperienza all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’ è stata davvero magica per Tommaso Zorzi, e non soltanto per la vittoria e per la fama che ne è derivata.

Tommaso Zorzi (foto da profilo ufficiale Instagram)

L’influencer all’interno delle mura di Cinecittà ha saputo farsi benvolere praticamente da tutti. E ha creato rapporti profondi con molti inquilini del GF.

Il rapporto più speciale è però probabilmente quello con Francesco Oppini. Una vera e propria fratellanza esibita poi anche all’uscita dalla casa. Ma che potrebbe far intravedere qualche crepa stando ai rumours.

I bene informati sostengono infatti che i due avrebbero litigato nelle scorse settimane. Non solo: pare che a un recente evento organizzato con la presenza di alcuni ex gieffini, i due non si sarebbero rivolti la parola.

Tommaso Zorzi fa chiarezza, ecco la sua versione sulla lite con Francesco Oppini

Ci si chiede dunque cosa sia effettivamente successo tra i due. Molte le domande che Zorzi si è sentito rivolgere in merito e cui ha voluto rispondere.

L’influencer milanese, nel corso di una diretta su Instagram, ha dato la sua versione dei fatti. Ecco cosa ha risposto ai followers che gli chiedevano spiegazioni:

Non ho litigato con nessuno, nemmeno con Francesco. Non c’è niente di vero, mi scoccia anche parlare di questa roba.

Il tono di Zorzi è stato anche piuttosto infastidito. Una evidente reazione al fatto che i rumours si siano accumulati nel corso delle settimane. E anche il vip più abituato a un certo punto può sbottare.

Tommaso ha dunque dato la sua versione definitiva della vicenda. Capitolo apparentemente chiuso, per una delle amicizie più salde che si sono strette quest’anno nel corso di una lunga e particolare edizione del GF Vip.

A questo punto resta da capire se anche Oppini vorrà dire la sua in merito, cosa che per il momento non è ancora avvenuta.