“tommaso-zorzi-e-francesco-oppini-hanno-litigato”:-l’influencer-chiarisce-il-loro-rapporto

Tommaso Zorzi fa chiarezza sulle voci che nei giorni scorsi hanno parlato di un presunto allontanamento da Francesco Oppini. Indiscrezioni avevano parlato di un incontro freddo in un locale di Milano e, quando Pretelli e Giulia Salemi hanno presentato in un mega evento il singolo di Pierpaolo, erano presenti vari ex concorrenti del Grande Fratello Vip tra cui Oppini, ma non Zorzi.

Il commento di Tommaso Zorzi

Dunque, davvero i due hanno litigato, dopo la grandissima amicizia nata al GF Vip che li ha visti riuniti già in diverse occasioni anche a livello pubblico (dal Costanzo Show a Il Punto Z)? Tommaso, che finora aveva sempre evitato di commentare tali gossip, ha risposto laconicamente all’insinuazione nel corso di una diretta su Instagram con i fan. “Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco, mi scoccia dover stare qui a parlare di questa roba“. Insomma, una chiara smentita, quella di Zorzi, che arriva dopo una recente dichiarazione di Oppini. Francesco ha ammesso una certa preoccupazione per l’amico, fisicamente stanco per i troppi impegni televisivi del post GF: “Lo vedo provato fisicamente, penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no. Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito“.

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

“Abbiamo un’intimità che va oltre l’amore in senso lato“, avevano spiegato Tommaso e Francesco, dopo che al GF Vip Zorzi aveva ammesso di provare qualcosa in più oltre l’amicizia. “Ogni volta che qualcuno mi chiede “allora cosa siete?“, mi scende la voglia di spiegarglielo“, aveva dichiarato Tommaso, “Al GF Vip quando mi sono accorto che magari idealizzavo il rapporto che avevo con Oppini e che non era solo amicizia lato mio, mi sono detto: perché devo smettere di vedere Francesco? Sarebbe stato molto egoista smettere di vederlo perché non mi dà quello che voglio. Ho messo da parte l’orgoglio e mi sono detto che Francesco è una persona che non voglio perdere perché mi dà cose di cui ho bisogno. Me la faccio passare e troviamo un equilibrio oltre questa cosa“. Precisiamo che al succitato evento dei Prelemi Tommaso risultava assente anche perché via per il weekend con mamma Armanda. In compenso, però, insieme a Oppini e agli altri ex gieffini c’era sua sorella Gaia Zorzi, il che confermerebbe l’assenza di tensioni.