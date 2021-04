Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, il duo è tornato: la foto e l’annuncio che i fan aspettavano

Reunion per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che finalmente si mostrano insieme con alcune foto, attesissime dai fan, sui rispettivi profili Instagram. Non è la prima volta che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si vedono dopo la fine del reality, ma l’incontro ha fatto subito il giro dei social ed è diventato virale presso i fan del duo Zorzi-Oppini, che hanno adorato la bellissima amicizia nata nella Casa. “Habemus fotom”, ha scritto Oppini a margine dell’immagine, mentre Zorzi invece ha corredato la foto con un cuore e la dedica al fandom: “A grande richiesta”.

Oppini e Zorzi canteranno al Maurizio Costanzo Show

Come si nota dalle Instagram Stories, inoltre, Tommaso e Francesco hanno fatto un giro in campagna con i rispettivi cani, l’adorabile bassottina Gilda e il Venghi, il cane di Alba Parietti, e Zorzi è apparso poco dopo a casa di Oppini. L’influencer si è cimentato addirittura in un balletto con la Parietti. Dietro l’incontro, oltre alla voglia di festeggiare i rispettivi compleanni celebrati a pochi giorni di distanza) c’è un progetto ben preciso, come hanno annunciato i due amici: entrambi saranno ospiti al Maurizio Costanzo Show nella puntata di mercoledì 14 aprile e canteranno insieme. Si sono visti proprio per provare la scena che li vedrà grandi protagonisti nel talk in seconda serata su Canale 5, dove Zorzi – particolarmente apprezzato da Costanzo – è stato chiamato in veste di ospite fisso in tutte le puntate.

Francesco Oppini ospite anche ne Il Punto Z

Le novità non finiscono qui, perché Oppini sarà anche ospite di Tommaso nella prossima puntata de Il Punto Z, il programma condotto da Zorzi a commento dell’Isola dei famosi, che ogni mercoledì alle 20.45 è visibile su Mediasetplay (il primo episodio ha visto la presenza di Giulia Salemi). “La sera, tra Il Punto Z e Costanzo, condurremo il Tg5!“, ha scherzato Francesco. L’evidente complicità tra i due conferma che, nonostante Tommaso abbia confessato di essersi preso una sbandata per l’amico, questo elemento non ha affatto pregiudicato il loro bel rapporto.