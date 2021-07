Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato e sembra che i rapporti fra loro siano totalmente congelati al momento. La loro amica in comune, Stefania Orlando, è intervenuta in merito alla lite dei due ex gieffini. Ma cosa ha detto? Leggi anche: Zorzi e Oppini hanno litigato per «le recenti uscite di poco gusto» di…