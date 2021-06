tommaso-zorzi-e-francesco-oppini-nello-stesso-ristorante-ma-non-si-parlano-per-niente-…

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e questa è stata per lui un’esperienza davvero molto importante. Per il noto influencer la partecipazione a questo reality gli ha aperto tante porte, visto che è diventato subito dopo l’opinionista dell’Isola dei famosi ed ancora ha continuato a condurre Il punto Z, intervistando tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Tommaso Zorzi e l’amicizia speciale con Francesco Oppini nata all’interno della casa più spiata d’Italia

Ma non finisce qui, visto che Tommaso all’interno della casa ha trovato anche una grande amicizia. Stiamo parlando di Francesco Oppini, con il quale il noto influencer sembra aver stretto un grande rapporto di amicizia. In realtà, in un’occasione il giovane influencer pare avesse confessato ad un certo punto di aver provato qualcosa in più dell’amicizia. I due hanno legato sin dal primo giorno ed hanno continuato a sentirsi ed a vedersi anche fuori dalla casa, una volta finito il reality, almeno fino a pochi giorni fa. Secondo un’indiscrezione, infatti, tra i due sarebbe accaduto qualcosa che ha segnato la loro amicizia. Tutto sarebbe avvenuto recentemente, per un qualcosa che è accaduto proprio nei giorni scorsi. Ma di cosa si tratta?

Fine di un’amicizia molto importante tra i due?

Secondo alcune fonti e così come si può vedere da qualche video presente sul web, i due pare fossero presenti nello stesso momento nel ristorante Cera di Stefano Corti, ovvero il fidanzato di Bianca Atzei. Sembrerebbe che i due, nonostante si trovassero all’interno dello stesso locale, non si siano degnati di uno sguardo e non abbiano scambiato nemmeno una parola per tutta la serata. In realtà, nonostante queste siano le voci che circolano sul web da diverse ore, in molti sostengono che non è di certo possibile capire come stiano effettivamente le cose da un video di pochi minuti. Non resta quindi che attendere qualche altra loro mossa e capire se tra loro effettivamente sia accaduto qualcosa o meno.

Il punto Z è stato cancellato, delusione per Zorzi

Se così dovesse essere, bisognerebbe capire cosa è potuto accadere di così tanto grave, da portare i due ad allontanarsi in questo modo. Ovviamente ci auguriamo tutti che si tratti soltanto di un fraintendimento e che le cose stiano diversamente da come appaiono. Intanto Tommaso, proprio in questi giorni ha ricevuto la notizia che il suo programma Il punto Z è stato cancellato, perché i risultati in termini di ascolti non sono stati soddisfacenti.