tommaso-zorzi-e-francesco-oppini,-sulla-loro-lite-oppini-dice-“io-e-tommy-…”

Tommaso Zorzi è il vincitore dell’ultima edizione di Grande Fratello vip. In seguito alla fine del programma, per Tommaso si sono aperte tante porte ed ha lavorato tanto in questi ultimi mesi. Tommaso è stato anche al centro del gossip per aver trovato l’amore una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Zorzi si è fidanzato da qualche settimana con un noto ballerino proveniente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Tommaso Stanzani il quale adesso è anche impegnato con l’edizione 2021 di Battiti Live, il programma andato in onda fino a ieri sera su Italia 1.

Tommaso Zorzi, trova l’amore ma perde Francesco Oppini?

Ad ogni modo però, non è di certo un mistero il fatto che all’interno della casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi abbia anche trovato un grande amico. Quest’ultimo è Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. La loro è stata una grande amicizia e il loro feeling è stato davvero molto forte all’interno della casa, ma anche fuori. Tuttavia è da qualche settimana che si parla di una possibile lite avvenuta tra Tommaso e Francesco. Ma cosa c’è di vero? Dopo tante chiacchiere fatte sull’amicizia tra Tommaso e Francesco, sembra che proprio quest’ultimo abbia deciso di intervenire, per cercare di frenare queste voci e fare soprattutto un po’ di chiarezza.

Lite tra i due ex gieffini?

E’ da qualche settimana che si parla di una possibile crisi avvenuta tra i due. Sembra che nelle settimane successive all’uscita del Grande Fratello vip i due fossero sempre insieme e pare condividessero anche sui loro Social fotografie e video, dove appunto facevano ben vedere quanto fosse speciale la loro amicizia. Improvvisamente poi sui social non è più arrivata nessuna foto e nessun tipo di commento né da una parte ne dall’altra. È stato quindi in quel momento che si è iniziato ad ipotizzare che i due potessero aver litigato. Il primo a voler sicuramente mettere un punto a tutta questa vicenda è stato proprio lui Francesco, il quale ha chiarito che non ha assolutamente litigato con Tommaso, ma non è andato oltre e non ha quindi spiegato il perché comunque i due si siano inevitabilmente allontanati.

Francesco interrompe il silenzio e svela la verità

Sembrerebbe che una fan di Francesco gli abbia scritto sui social “Per quale motivo hai litigato con Tommaso Zorzi?”.La risposta di Francesco è stata la seguente: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe un parente? Mi dispiace deludere lei e molti detrattori, ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi. Saluti”.