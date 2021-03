“tommaso-zorzi-e-gabriel-garko-amici-speciali”,-i-due-fotografati-insieme-dopo-il-gfvip

Archiviato l’interminabile Grande Fratello Vip, per durata e pomposità più simile a un romanzo russo che a un reality show, è il momento di capire quali storie e rapporti nati nella (o dalla casa) possano continuare ad alimentare il racconto gossip dei prossimi mesi. Tra i binomi fortunati, a quanto pare, sembra esserci quello che vede Tommaso Zorzi e Gabriel Garko legati da un rapporto di amicizia. Entrambi diversamente protagonisti nella casa, il primo per aver vinto il GFVip e il secondo per averne segnato la narrazione nei primi mesi, considerando il suo coming out in diretta, sono stati fotografati dal settimanale Chi, che li ha mostrati in giro insieme a Milano: “Uscito dalla casa – si legge – il vincitore del GFVip ha scoperto in Gabriel un amico speciale”.

Zorzi e la gag sul coming out di Gabriel Garko

Un legame inaspettato soprattutto per le parole con le quali Zorzi aveva commentato il momento in cui Garko, in diretta in prima serata, aveva dichiarato pubblicamente la sua omosessualità e ammesso che la sua relazione con Adua Del Vesco non fosse stata altro che una messa in scena. Zorzi, al tempo, aveva scherzato sulla questionecon uno sketch attraverso il quale, sostanzialmente, rimarcava come l’omosessualità dell’attore fosse un fatto ampiamente noto nell’ambiente, quasi a sottolineare che non ci fosse bisogno di un coming out pubblico. Parole che avevano sollevato un polverone, con Signorini che giorni dopo aveva rimproverato in diretta il futuro vincitore del Grande Fratello Vip, criticando i toni di quella gag e inducendo Zorzi a prenderla sul personale e minacciare di abbandonare la casa.

Il chiarimento tra i due e l’amicizia

Secondo quanto riportato dalla rivista, Garko ha cercato Zorzi dopo la fine del Grande Fratello Vip “per spiegare la sua situazione, ribadendo la stima verso il giovane. Tommaso si è scusato e da quel momento si è chiuso l’argomento legato al reality, i due sono passati alla realtà”. Gli scatti immortalano i due per le strade di Milano, dove si sono incontrati per poi prendere un caffè presso l’albergo dove Garko alloggia momentaneamente per degli impegni di lavoro. A riprova di questa simpatia, Garko avrebbe inviato a Zorzi un messaggio di sostegno e in bocca al lupo per il suo debutto all’Isola dei Famosi.

Zorzi all’Isola dei Famosi, il suo futuro in Tv

Dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini per Tommaso Zorzi è infatti arrivato,immediato, il primo impegno in Tv come opinionista all’Isola dei Famosi. Sarà interessante capire se Mediaset gli riserverà spazio anche in altri progetti, considerando la spigliatezza mostrata in casa anche con l’appuntamento del suo late-show settimanale del mercoledì. La valorizzazione del personaggio è tutta nelle mani dell’azienda.