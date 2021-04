Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno fatto pace? Tutta la verità, poi la promessa

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno fatto pace, sì o no? Una domanda che si sono posti in tanti stasera, dopo averli visti insieme nella prima puntata de Il Punto Z. La nuova trasmissione Web di Tommaso è iniziata oggi, sui canali di Mediaset Play alle 20,45. La sua prima ospite è stata proprio Giulia, per una serie di circostanze probabilmente. Magari è stato un modo per stabilire una tregua dopo i forti scontri nella Casa del Grande Fratello Vip. Oppure è dovuto al fatto che Fariba, la mamma di Giulia, è una concorrente dell’Isola dei Famosi, che è l’argomento principale de Il Punto Z. E poi non bisogna dimenticare che presto partirà anche il programma Salotto Salemi su Mediaset Play.

Insomma, ci sono stati di sicuro diversi motivi alla base di questa scelta, anche la volontà del conduttore stesso. In tanti pensavano che Giulia e Tommaso avessero chiarito prima di ritrovarsi davanti alle telecamere, ma pare non sia andata così. Appena la Salemi si è seduta di fronte al conduttore, quest’ultimo ha subito precisato che avrebbero parlato di altro e non della loro amicizia. Questo perché, ha sottolineato Tommaso, quello studio non era il posto adatto per parlare del loro rapporto. Ma ne parleranno, magari con una telefonata. “Questa telefonata arriverà, te la farò io perché sono maturato”, ha promesso Zorzi, con un pizzico di ironia ma di sicuro tanta onestà.

Anche Giulia aveva qualcosa da dire prima di iniziare l’intervista, in cui ha parlato anche della famiglia di Pierpaolo Pretelli. Ha fatto delle precisazioni proprio sul rapporto con Tommaso e lo ha messo al corrente di ciò che pensa lei, ovvero che avrebbe voluto fare un confronto lontano dai riflettori. Lo ha detto direttamente a lui pur avendolo detto altrove prima, perché, ha aggiunto, è certa che Zorzi non la stia seguendo. Ma non poteva dire di no all’invito a Il Punto Z su Mediaset Play.

A fine intervista, Tommaso ha ribadito che nelle prossime settimane arriverà una sua telefonata. Inoltre ha detto che finirà questa guerra e si augura che finisca anche sui social tra #tzvip e #prelemi, “che a volte non aiutano” ha precisato. Ma Giulia ha compiuto un ultimo gesto. Prima di entrare in studio, l’ospite de Il Punto Z scrive un pensiero sulla Tommy Card che poi Zorzi legge da solo a fine puntata. Ebbene, Giulia ha riportato per intero la didascalia scritta da Tommaso alla fine dell’avventura con Adoro, che hanno condotto insieme, sempre su Mediaset Play. Un modo per ricordargli cosa erano insieme.

“Come farmi sentire una me…a in una piccola mossa”, ha commentato così Tommaso. Prima di andare via, Giulia ha detto che avrebbe capito se arriverà la pace o meno in base alle mosse di queste ore di Zorzi. Quale mossa? Il follow su Instagram, che in questo momento non è ancora arrivato da Tommaso a Giulia. Arriverà dopo la telefonata oppure prima, magari a breve? I fan restano in attesa dei prossimi sviluppi…