Il commento di Tommaso Zorzi ed il botta e risposta su Instagram, con Tommaso Stanzani, ha fatto sorridere tutti: guardate cosa è successo poco fa!

Tommaso Zorzi, ex vincitore del Grande Fratello VIP ed opinionista dell’Isola dei Famosi, e Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici, condividono qualcosa di speciale, insieme. Sul web si legge che i due sono una coppia ma da parte di entrambi non sono mai arrivate conferme. E così, un’amicizia speciale o un grande amore? In tanti vorrebbero conoscere la verità ma intanto i fan si accontentano di vedere loro foto insieme o messaggi social che si scambiano. Proprio nelle ultime ore un commento non è passato inosservato: è accaduto tutto su Instagram. Tommaso ha fatto una ‘ramanzina’, ironica chiaramente, al ballerino, ex protagonista di Amici di Maria de Filippi. Vi mostriamo tutto!

Tommaso Zorzi e Stanzani, il commento non passa inosservato: “Mi metti ansia”

Il commento non è passato affatto inosservato. Gli occhi dei fan più curiosi sono caduti sull’ultimo post pubblicato da Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici. Il giovane in foto sorride e scrive: “Ridiamoci su. Maturità 2021”. Il protagonista di Amici 20 è un maturando, sta sostenendo gli esami di maturità in questi giorni. Ecco il post di cui vi stiamo parlando, è spuntato poche ore fa sul suo canale Instagram, in tutto il suo splendore:

Avete notato il commento di Tommaso Zorzi? L’ex vincitore del Grande Fratello VIP ha scritto: “Magari studiamo anche oltre a ridere”. Un messaggio chiaramente ironico che ha subito avuto risposta: “Ahahaha. Mi metti più ansia tu che mia madre” con una faccina che sorride è stata la replica immediata del ballerino.