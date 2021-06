tommaso-zorzi-e-tommaso-stanzani-assistono-ad-un-commento-omofobo,-la-reazione

Notte di musica e festa per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, che ormai sembrano fare coppia fissa. I due Tommi sono insieme in Puglia, dove hanno partecipato alle registrazioni di ‘Battiti Live‘, lo show musicale nel quale l’ex ballerino di Amici partecipa come parte del corpo di ballo. Con l’occasione si stanno concedendo qualche giorno di mare, relax e coccole. Dopo il video del quasi bacio che lascia intendere che tra loro ci sia parecchia complicità, a far discutere è un altro video, diffuso via Instagram dal profilo di Zorzi.

“Sono tutti finocchi”, la reazione di Tommaso Zorzi

Nel video in questione Tommaso inquadra il ballerino mentre si scatena a ritmo di musica. Il volume è piuttosto alto, in sottofondo un vociare indistinto, ma ad un certo punto una conversazione tra due persone si fa piuttosto chiara: “Sono tutti finocchi quelli che…”. “Ah si?”, replica l’altra persona. Stanzani non sembra accorgersene e continua a ballare, Zorzi ne viene a conoscenza solo grazie ai suoi fan, che gli fanno notare il commento omofobo. “Me lo state segnalando tutti, nella storia dove balla il mio Tommy. Il problema è suo, e poi gliene restano mille. #DDLZan”, commenta Zorzi nelle stories successive, citando ironicamente il tormentone estivo intonato da Orietta Berti e lanciando l’hashtag relativo alla proposta di legge contro l’omotransfobia.

Zorzi e Stanzani insieme in Puglia per Battiti Live

Dopo aver mantenuto il riserbo all’inizio della loro frequentazione, Tommaso Zorzi e il ballerino ex allievo di Amici hanno ormai consolidato il loro rapporto. Un’amicizia, che potrebbe essere qualcosa di più, oppure una bellissima affinità della quale hanno voluto rendere complici tutti i loro follower. Dai festeggiamenti per il diploma di Stanzani, alle presentazioni ufficiali con Aurora Ramazzotti, ora la mini vacanza in Puglia, in occasione di Battiti Live. Zorzi ha colto la palla al balzo per presentare il suo Tommi anche ad Elisabetta Gregoraci, ex gieffina e conduttrice dello show e con la scusa sono andati tutti a cena insieme.