tommaso-zorzi-e-tommaso-stanzani-insieme?-arriva-la-‘conferma’-dell’opinionista

La frequentazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è ormai una delle più liaison più chiacchierate del momento, in quanto l’opinionista dell’Isola dei Famosi aveva già ampiamente mostrato il suo interesse nei confronti del giovane ballerino di Amici20. Nonostante i due siano stati beccati più volte l’uno accanto all’altro, non è mai arrivata la conferma da parte dei diretti interessati in merito ad una possibile storia. Eppure, nelle sue storie su Instagram, il vincitore del Grande Fratello Vip si fa sfuggire una battuta che sembra essere proprio una conferma.

Tommaso Zorzi conferma velatamente il flirt

Nonostante sia sempre più spesso in televisione, Tommaso Zorzi non ha certo dimenticato di condividere con i suoi fan riflessioni, curiosità e momenti della sua giornata. Ed è così che, parlando di alcune nozioni imparate nel weekend e di cui non era a conoscenza che afferiscono alla letteratura italiana del primo Novecento, il 26enne ha commentato sarcasticamente la breve lezione offerta ai suoi fan dicendo: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità”. Insomma, una conferma velata, dal momento che il 19enne reduce dall’esperienza del talent show di Canale 5 è impegnato proprio in queste settimane a studiare per l’esame di Stato. Non si tratta, infatti, di quel Lorenzo Campi con cui si vociferava avesse una storia.

Il commento agli scatti insieme

I due erano stati avvistati più volte, mano nella mano, ma Zorzi non ha mai voluto commentare in alcun modo gli scatti finiti sotto gli occhi di tutti e, anzi, ha più volte sottolineato come non quanto viene pubblicato sui giornali non è per suo volere, tanto è vero che tende a preservare quanto più possibile il suo privato. “Quando sarò sicuro di quello che sento ve lo dirò” aveva dichiarato ai suoi fan, non senza manifestare il suo dissenso nei confronti di un atteggiamento ritenuto aggressivo verso la sua vita privata.