tommaso-zorzi-e-tommaso-stanzani-nella-prima-foto-social-di-coppia,-con-loro-elisabetta-gregoraci

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono ormai ufficialmente una coppia. Si erano già mostrati su Instagram Stories (pubblicando anche un brevissimo video di effusioni), ma ora arriva la prima vera foto social, che Zorzi ha condiviso sul suo profilo. I due sono in Puglia e si mostrano nel corso di una gita in barca, nella splendida Baia del Mulino d’Acqua nei pressi di Otranto.

Perché Zorzi e Stanzani sono con la Gregoraci

Zorzi ha infatti raggiunto Stanzani nella cittadina pugliese per le date di Battiti Live, in cui l’ex allievo di Amici fa parte del corpo di ballo. I due stanno trascorrendo giorni spensierati, malgrado un episodio infelice di cui si è parlato molto nelle scorse ore (un commento omofobo pronunciato da qualcuno vicino a loro nel corso di una delle puntate dello show). Alla gita in barca ha partecipato anche Elisabetta Gregoraci, conduttrice di Battiti Live e amica di Zorzi dal GF Vip, che ha commentato la foto scattata da lei stessa: “Brava la fotografa, belli voi“. I tre stanno passando molto tempo insieme e chissà che anche anche l’influencer milanese non appaia di sfuggita nel programma, previsto in onda su Italia 1 dal 13 luglio.

I commenti di Stefania Orlando e Francesco Oppini

Tra i commenti alla foto si notano anche quelli dei due più cari amici di Zorzi al Grande Fratello Vip. Stefania Orlando, che ha sviluppato un rapporto splendido con Tommaso, ha pubblicato una serie di cuori, a sostegno della sua frequentazione con Stanzani che ormai durerebbe da diverse settimane. Anche Francesco Oppini, con cui è nato un legame fortissimo, ha detto la sua, scherzando: “Che top! Spero solo non stia guidando Elisabetta Gregoraci“. L’intervento di Oppini mette definitivamente a tacere le voci di un presunto litigio con Zorzi, peraltro già smentito da quest’ultimo. Anche un’altra ex concorrente del GF Vip ha commentato: “Stupendi“, ha scritto Patrizia De Blanck.