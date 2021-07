“tommaso-zorzi-e-tommaso-stanzani-si-sono-conosciuti-grazie-a-maria-de-filippi”,-il-primo-incontro

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani (che ormai ha definito ufficialmente il suo fidanzato)hanno lasciato la Puglia dopo giorni di amore e relax tra una registrazione e l’altra di Battiti Live, lo show musicale che andrà in onda su Italia 1 al quale l’ex concorrente di Amici ha partecipato come membro del corpo di ballo. Sembra che il talent di Maria De Filippi abbia giovato non solo in termini lavorativi al 19enne bolognese, ma anche in materia sentimentale perché, stando alle indiscrezioni rivelate dal settimanale Chi, sarebbe stata proprio Maria a fare da cupido tra lui e il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip.

Com’è avvenuto il primo incontro tra Tommaso Zorzi e Stanzani

A giugno sui social le prime sporadiche apparizioni insieme, i weekend di Zorzi a Bologna (città natale del ballerino), poi il viaggio in Puglia che sembra aver fatto esplodere la passione. I due ragazzi non hanno mai parlato apertamente del loro rapporto, né di come si siano conosciuti. Il settimanale di Alfonso Signorini parla di un incontro avvenuto grazie alla padrona di casa di Amici, idolo indiscusso di Tommaso Zorzi che aveva già avuto modo di conoscerla con una sorpresa organizzata per lui al GFVip. Pare che subito dopo la fine del reality, la de Filippi avrebbe incontrato Tommaso per una chiacchiera e con l’occasione gli avrebbe mostrato il dietro le quinte del suo talent show, dove erano in corso le prove: “La conduttrice ha portato il vincitore del reality a vedere la nuova scenografia di Amici, che in quel momento era in fase di preparazione. In quel momento Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show ed è stata lì che è nata, scattata, esplosa l’attrazione”.

Il feeling tra Tommaso Zorzi e Maria De Filippi

“Maria per te caffè e fotocopie”. Tommaso Zorzi non ha mai nascosto di avere un debole per Maria De Filippi, la donna della tv con la quale sogna di poter lavorare. Si era detto disposto a tutto durante quell’incontro tra le mura della casa, quando per la prima volta aveva scambiato una chiacchiera con la conduttrice. Lei, dal canto suo, ha dimostrato non aver messo gli occhi più volte sul giovane influencer e lo aveva riempito di lusinghe. Dopo la sua esperienza al reality, finora non si era mai parlato del loro presunto incontro di persona. Mentre i fan sognano una collaborazione tra Zorzi e la regina del sabato sera, sono ancora in corso le trattative che riguardano Stanzani, come parte del corpo di ballo professionista, per la nuova edizione di Amici.