Tommaso Zorzi ha deciso di coccolarsi visto il periodo d’oro che sta vivendo a livello professionale regalandosi un appartamento.

Dopo il debutto televisivo nel reality Riccanza (nel quale c’era anche Elettra Lamborghini), Tommaso Zorzi è diventato un influencer grazie ad Instagram, ma questa sua popolarità non aveva portato ad un approdo nel mondo della televisione. Questo almeno finché Alfonso Signorini non lo ha scelto per l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa, Tommaso ha allargato a dismisura la sua fan base e mostrato a Mediaset di essere un personaggio capace di sfondare anche sul piccolo schermo.

Dopo aver vinto il reality, infatti, il successo di Zorzi è stato praticamente inarrestabile. L’influencer è divantato opinionista de L’Isola dei Famosi, ospite fisso del Maurizio Costanzo Show e conduttore di una striscia pomeridiana su Mediaset Play intitolata “Punto Z“. Il programma sta andando così bene che Mediaset ha intenzione di portarlo anche su Italia 1 e si vocifera che nella prossima stagione gli possa affidare un programma in prima serata. Inoltre Maurizio Costanzo l’ha portato con se in una trasmissione radiofonica.

Tommaso Zorzi festeggia il successo acquistando una nuova casa

Nelle scorse ore Tommaso ha informato i fan di aver deciso di cambiare casa. Una decisione probabilmente presa in seguito al successo ottenuto in questi mesi. L’appartamento nuovo si trova in prossimità di Porta Venezia, in una zona centralissima di Milano. Attualmente la casa è sgombra e l’influncer deve ancora effettuare il trasloco, ma la sua gioia per il trasferimento era tale che non è riuscito ad attendere di arredare la casa prima di mostrarla ai 2 milioni di follower su Instagram.

In una storia pubblicata sul profilo, Tommaso esordisce chiedendo ai fan: “Mi stanno per dare le cose di casa nuova. Volete vederla?”. L’influencer è evidentemente emozionato dalla novità e glielo si legge nel volto e nel tono di voce: “Sono uscito di casa, sono emozionatissimo, sto andando a casa nuova e ora ve la mostro. Ancora non ci sono ancora mobili”. In un secondo video, mostra innanzitutto la vista di cui godrà dalla finestra, facendo vedere come da casa sua ci si trovi a pochi passi da Porta Venezia.

Successivamente si passa a vedere l’appartamento: due ampie stanze ed un salone in cui la luce impreziosisce gli spazi e dona una sensazione di piacere e benessere. Ma il dettaglio preferito di Tommaso, la chicca che lo ha convinto a prendere la casa, è una grande libreria a parente nella quale l’influencer ha posizionato una bottiglia di tequila che gli servirà per inaugurare la nuova dimora.